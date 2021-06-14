«فلاي دبي» تضيف بودابست وليوبليانا إلى شبكتها الأوروبية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن إضافة بودابست وليوبليانا إلى شبكتها الأوروبية، موضحة أنها ستسير ثلاث رحلات أسبوعية إلى العاصمة السلوفينية، اعتباراً من 24 سبتمبر المقبل، فيما ستسير أربع رحلات أسبوعية إلى العاصمة المجرية بدءاً من الشهر نفسه، مشيرة إلى أنها أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة إلى سلوفينيا.

وأفادت الناقلة في بيان بأن الرحلات الجديدة ستعمل من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي إلى مطار ليوبليانا أيام الأربعاء والجمعة والأحد، فيما ستعمل الرحلات إلى مطار بودابست أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «مع استمرار زيادة الطلب على السفر، ستضيف بودابست وليوبليانا كثيراً إلى شبكتنا المتنامية»، مشيراً إلى أنه «مع توجه المزيد من الدول الى رفع القيود المفروضة على السفر الدولي، ونحن نتطلع إلى تزويد مسافرينا بمزيد من خيارات السفر خلال العام الجاري، بعد إطلاقنا لمجموعة واسعة من وجهاتنا الصيفية».

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «يسعدنا أن نرى شبكتنا في أوروبا تنمو بشكل أكبر مع بدء رحلاتنا إلى بودابست وليوبليانا، حيث تمتلك هاتان الوجهتان الكثير لتقدم وتمنح المسافرين فرصة لاستكشاف أماكن جديدة».

الأسعار

أوضحت «فلاي دبي» أن أسعار الرحلات على درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى مطار بودابست، تبدأ من 8000 درهم، في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1100 درهم.

وأضافت أن أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى ليوبليانا، تبدأ من 8000 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 1900 درهم.

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