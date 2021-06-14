«رأس الخيمة العقارية» تعلن بيع المرحلة الأولى من «فلل ماربيا»

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن بيع الفلل الشاطئية الحصرية بالكامل في «مشروع ماربيا»، الذي يتكون من فلل ومنازل بتصميم عصري على جزيرة «الحياة» في رأس الخيمة.

ويتكون مشروع الواجهة البحرية من مجموعة فلل فئة «تاون هاوس» مؤلفة من غرفتين وثلاث غرف نوم، وفلل مكونة من أربع وخمس غرف نوم.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية، محمد الطير، إن المشروع شهد إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين والمشترين، معتبراً ذلك أمراً مشجعاً للغاية.

وأضاف: «نعمل حالياً على استكمال عمليات الإنشاء والتطوير، ما سيشهد إضافة مزيد من الفلل الفاخرة المتاحة للشراء»، لافتاً إلى أن المشروع يوفر للسكان أعلى مستويات الجودة للمعيشة في منطقة صديقة للبيئة، وضمن وجهة سياحية ناشئة.

وأكد الطير أن «رأس الخيمة العقارية» تعمل على إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، وبأعلى كفاءة ممكنة، ومن دون تجاهل أي تفاصيل.

ووفقاً للبيان، فإن جزيرة «الحياة» تمتد على مساحة ستة ملايين قدم مربعة، وهي واحدة من جزيرتين تكوّنان «ميناء العرب».

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