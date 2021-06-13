النمسا تستعد لاستقبال السياح من الإمارات في هذا الوقت

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مدير المكتب الوطني النمساوي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط، روبرت غروبلاخر، إن النمسا تستعد لاستقبال المسافرين بغرض السياحة من دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى اعتباراً خلال يونيو الجاري فصاعداً.

وأضاف غروبلاخر خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي اليوم، للإعلان عن فعاليات جناح النمسا المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، أنه "لم يتم تعيين التاريخ المحدد بعد، لكننا نتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن النمسا ستكون مفتوحة أمام حركة السياح الدوليين "قريباً جداً".

وذكر أنه سيتم إلغاء شرط الحجر الصحي للمسافرين من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان للذين تلقّوا اللقاح أو سبق أن تعافوا من الفيروس أو خضعوا للفحص الطبي، وذلك بحسب إعلان صادر عن وزارة الزراعة الاتحادية والمناطق والسياحة، لافتا إلى أن "السفر إلى النمسا متاح حالياً بغرض الأعمال".

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