عقاريون: طلب تأجيري على المناطق القريبة من «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أكد مسؤولو شركات عقارية أن مناطق عدة قريبة من موقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، شهدت، أخيراً، نمواً في الطلب التأجيري على الوحدات السكنية من شقق وفلل، بنسب تراوح بين 5 و15%.

وأرجعوا لـ«الإمارات اليوم»، نمو الطلب، إلى اقتراب موعد إقامة المعرض الدولي، وبدء تشغيل محطتي «مجمع دبي للاستثمار»، و«إكسبو»، الواقعتين على «مسار 2020» لـ«مترو دبي»، متوقعين ارتفاع الطلب في تلك المناطق تدريجياً، خلال الفترات المقبلة مع العدّ التنازلي لإقامة المعرض.

طلب متنامٍ

وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، الدكتور رعد رمضان، إن الفترة الأخيرة شهدت معدلات طلب متنامية على بعض المناطق القريبة من «إكسبو 2020 دبي»، بنسب تراوح بين 5 و15% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأضاف أن الطلب شهد إقبالاً بنسب كبيرة على الفلل السكنية في منطقتي «جميرا بارك» و«سبرينغ»، إضافة إلى معدلات إقبال متباينة على الوحدات السكنية، تركزت في فئتي «استديو» وغرفة وصالة، في مناطق مختلفة بالمرابع العربية، لافتاً إلى أن اقتراب موعد إقامة المعرض يحفز عدداً من المتعاملين على الاستفادة من استقرار الأسعار في تلك المناطق، والاستئجار حالياً، مع توقعات بارتفاع الأسعار قبيل المعرض وخلاله.

وتوقع رمضان أن ترتفع معدلات الطلب بنسب أكبر تدريجياً خلال الفترات المقبلة، خصوصاً مع التعافي الاقتصادي السريع الذي سجلته دبي من تأثيرات جائحة «كوفيدــ19»، واستئناف الأنشطة بمختلف المجالات مع التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية، في وقت تشهد فيه عدد من الدول عمليات إغلاق جزئي أو كامل على فترات، وهو ما حفّز على استقطاب عدد من المستثمرين لبحث فرص الإقامة والعمل في دبي، خصوصاً مع اقتراب «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أن ذلك من عوامل تنشيط الطلب في المناطق القريبة من المعرض.

عوامل تحفيزية

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن عدداً من المناطق القريبة جغرافياً من موقع «إكسبو 2020 دبي» شهدت أخيراً نمواً في الطلب على استئجار وحدات سكنية بنسب تراوح بين 10 و15% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن هناك عوامل حفّزت الطلب التأجيري السكني في تلك المنطقة، أبرزها اقتراب موعد إقامة المعرض، وحالة النشاط العقاري التي شهدتها دبي أخيراً، في ظل نجاح التعامل مع ظروف الجائحة، فضلاً عن عوامل التحفيز مع افتتاح محطتي «مجمع دبي للاستثمار» و«إكسبو» الواقعتين على «مسار 2020» لمترو دبي، مع امتداد مسار المترو لمحطات أخرى لاحقاً.

ولفت الزرعوني إلى أن الطلب تركز في مناطق المرابع العربية، وقرية جميرا الدائرية، ومجمع دبي للاستثمار، في وقت استحوذت فيه فئتا «استديو» وغرفة وصالة على نسبة الطلب الكبرى، لافتاً إلى توقعات بارتفاعات الطلب وبنسب أكبر خلال الفترات المقبلة، مع العد التنازلي لموعد «إكسبو 2020 دبي».

تحسن ملحوظ

في السياق نفسه، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن أسواق الإيجارات في دبي عموماً شهدت تحسناً ملحوظاً، لافتاً إلى تركز نسبة كبيرة من معدلات النمو في الطلب على المناطق القريبة من معرض «إكسبو 2020 دبي» مثل «المرابع العربية»، و«موتور سيتي»، بنسب تراوح بين 10 و15%.

وأشار إلى أن تأثيرات «إكسبو 2020 دبي» على الخريطة العقارية بالمناطق القريبة منه، سيظهر بشكل أكثر وضوحاً خلال الفترات المقبلة وبشكل تدريجي، متوقعاً أن تشهد تلك المناطق تغييرات متباينة في الأسعار في حال استمرار نمو الطلب.

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