«الاتحاد للطيران» تستعيد 90% من وجهاتها خلال الصيف

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أكدت شركة الاتحاد للطيران أنها استعادت نحو 90% من وجهاتها خلال الموسم الصيفي، مقارنة بالوجهات التي كانت تسيّر رحلات إليها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتة إلى أنها تسيّر حالياً رحلات إلى 65 وجهة مقابل 73 وجهة في فبراير 2020 قبل الجائحة مباشرة.

وأوضحت «الاتحاد للطيران» أنها استأنفت رحلاتها إلى 65 وجهة في 44 دولة، منها ست وجهات مخصصة في قطاع الشحن الجوي، مشيرة إلى وجود مؤشرات إيجابية عدة على ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف.

رحلات إضافية

وقال متحدث رسمي باسم الناقلة في تصريحات صحافية، أمس، إن «الاتحاد للطيران» تعتزم تشغيل رحلات إضافية على شبكة وجهاتها خلال الأسابيع المقبلة، ليصل بذلك عدد رحلاتها الموسمية في فترة الصيف إلى 12 رحلة أسبوعياً، لافتاً إلى أنه يتم تشغيل الرحلات الموسمية يومين في الأسبوع، وتستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وذكر أن من بين هذه الوجهات استئناف تشغيل وجهة مدينة الرباط المغربية في 23 يونيو الجاري، واستئناف تشغيل وجهة جزيرة بوكيت التايلندية اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، فضلاً عن تسيير ثلاث رحلات موسمية جديدة في صيف 2021 للمرة الأولى إلى كل من ميكونوس اليونانية اعتباراً من الثامن من يوليو المقبل، وسانتوريني اليونانية ومالقة الإسبانية اعتباراً من التاسع من الشهر نفسه.

الممرات الآمنة

وأوضح المتحدث أنه مع تخفيف القيود على السفر، واعتماد الممرات الآمنة، فإن «الاتحاد للطيران» تستمر في زيادة عدد الرحلات والخدمات عبر شبكة وجهاتها خلال الفترة المقبلة، لاسيما إلى الدول التي يوجد بينها وبين دولة الإمارات ممرات آمنة، لتوفير خيارات سفر آمنة وأكثر سلاسة للمسافرين، مؤكداً أن الوجهات الآمنة شجعت الكثير من المواطنين والمقيمين على السفر خلال الصيف، خصوصاً أنه لا يلزم وجود حجر صحي عند السفر إليها.

وبيّن أن الوجهات الموجودة على شبكة «الاتحاد للطيران» ولا تلزم بالحجر الصحي سواء في السفر إليها، أو عند العودة إلى أبوظبي هي: روسيا، الولايات المتحدة، السعودية، البحرين، اليونان، جزر سيشل، إسبانيا، مشيراً إلى أن بعض الوجهات تخضع لاشتراطات الحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، في وقت تُحدّث فيه «الاتحاد للطيران» القائمة بشكل مستمر.

وأضاف أن «الاتحاد للطيران» تعتزم اعتباراً من يوليو المقبل تشغيل طاقتها الاستيعابية للمقاعد إلى ما يقارب النصف، مقارنة بالطاقة الاستيعابية للمقاعد قبل الجائحة.

خدمة «معتمد للسفر»

قال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» إن الناقلة حريصة على تقديم العديد من التسهيلات، لدعم وتنشيط السفر للخارج مثل خدمة «معتمد للسفر»، لتسهيل تجربة السفر، وذلك من خلال السماح للمسافرين بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد-19» قبل الوصول إلى المطار، فضلاً عن خدمة إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً التي تمكن المسافرين من الاستفادة من خدمة المسار السريع، والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار.

وأوضح أنه للاستفادة من الخدمة، فإنه يمكن للمسافرين التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي»، للحصول على المعلومات كافة حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة. وأشار إلى أن خدمة «مُعتمد للسفر» تتوافر لجميع المسافرين المغادرين من أبوظبي، اعتباراً من 12 مايو الماضي، إلى أي وجهة «باستثناء الصين».

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