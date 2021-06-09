«آفاق الإسلامية» توفر خدمات مالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» عن توفيرها خدمات مالية قائمة على الذكاء الاصطناعي، من خلال عقدها شراكة استراتيجية مع شركة التمويلات الاجتماعية «TSLC»، منصة التمويل الائتماني التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومقرّها سنغافورة.

وأوضحت «آفاق» في مؤتمر صحافي نظمته الشركة في دبي، أمس، أن هذه الشراكة الجديدة تهدف إلى توفير الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة، وقائمة البيانات الضخمة التي تمتلكها «TSLC» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال مقرّها الإقليمي الذي أنشأته في دولة الإمارات.

منتجات رقمية

وأفادت الشركتان خلال المؤتمر بأنهما تسعيان إلى إطلاق منتجات مصرفية رقمية متوافقة مع الأحكام السارية، وإنشاء محافظ ائتمان لمن يحتاجون إليها، مع توفير خدمات الإيداع والحصول على بطاقات التوفير، وتمويل القروض الميسرة، وغيرها.

وأوضح الطرفان أن الشراكة الجديدة ستوفّر الحصول على التمويلات الشخصية، والاستفادة من ميزة الدفع لاحقاً، وخدمة الائتمان الافتراضي، والحصول على القرار النهائي بشأنها في غضون دقائق من تقديم الطلب، وتوفيرها لذوي الدخل المتوسط، الذين يحتاجون إلى مساعدة في اتخاذ قرارات مالية حاسمة، فضلاً عن سداد القروض ذات الفوائد المرتفعة، وتوحيدها في قرض واحد، أو تغطية النفقات غير المتوقعة.

مكانة الدولة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»، راشد محبوب القبيسي، إن الشراكة بين «آفاق» و«TSLC» يعكس المكانة التي تحتلّها دولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن ما يميّز الشراكة الجديدة هو توسيع دائرة عملاء الشركة لتشمل بشكل خاص الفئة الشبابية وذوي الدخل الأقل، الذين يتطلعون إلى تأمين التمويل لمشروعاتهم الصغيرة، ومنحهم تجربة مالية رقمية فريدة، قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتيح لهم الحصول على ما يحتاجون إليه في أي وقت، وفي أي مكان، عبر التطبيقات الذكية.

التمويل عبر الإنترنت

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «TSLC» وعضو مجلس الإدارة، ديباك سالوجا: «نركز في (TSLC) بشكل أساسي على الأبحاث والتطوير الداخلي المتواصل، وابتكار خدمات مالية عالمية بديلة وفريدة من نوعها، تعتمد على التكنولوجيا، وتستند إلى قاعدة البيانات الضخمة التي نمتلكها».

• الشراكة الجديدة توفر الحصول على التمويلات الشخصية.

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