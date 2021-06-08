"الاتحاد للطيران" تبدأ احتفالات عام الخمسين بمبادرات وخصومات وجوائز وقسائم شرائية

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

اطلقت الاتحاد للطيران اليوم مبادرة "إرث الوطن"وذلك في إطار احتفالاتها المتواصلة على مدار العام بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الدولة ودعت الجميع لمشاركة ذكرياتهم قصصهم وتجاربهم بهدف حفظها وتوثيق إرث دولة الإمارات منذ تاريخ تأسيسها.

وقالت نائب الرئيس لشؤون العلامة والتسويق والرعايات في الاتحاد للطيران امينة طاهر في تصريحات صحافية ان الحملة تسعى إلى جمع وأرشفة قصص وحكايات المواطنين والوافدين غير المروية عن تاريخ الأمة على مدار الخمسين عامًا الماضية مشيرة الى ان المشاركة في حملة "إرث الوطن" تمكن المواطنين والمقيمين وضيوف الدولة من الحصول على فرصة للفوز بواحدة من الجوائز ال 5000 التي تقدمها الاتحاد للطيران عبر تحميل القصص والصور في أرشيف الاتحاد عبر الرابط etihad.com/legacy قبل 15 يوليو 2021.

وأوضحت امينة الطاهر ان حملة "إرث الوطن" تعتبر المرحلة الأولى من سلسلة من الاحتفالات اللاحقة حيث ستحمل الحملة التالية عنوان "قيمٌ تُوحّدنا"تتعاون خلالها الاتحاد مع عدد من الفنانين والمبدعين من مختلف نواحي الحياة لتسليط الضوء على تلك القيم الخالدة عبر مختلف الفنون.

ونوهت الى ان المرحلة الثالثة التي ستحمل عنوان "العالم ضيفنا" تسلّط الضوء على روح الضيافة الأصيلة للإمارات وستقوم الاتحاد بدعم الأفراد الراغبين بدعوة ضيوف خاصين من مختلف أنحاء العالم لزيارة الإمارات واختبار حسن الضيافة ودفء الاستقبال المتأصل فيها.

وأشارت الى ان الاتحاد ستقدّم على مدار العام 50 ألف هدية تتنوع بين الرحلات المجانية والأميال الإضافية في برنامج ضيف الاتحاد والخصومات والقسائم الشرائية لمختلف التجارب والأنشطة على امتداد أبوظبي.

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