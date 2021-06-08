اعتباراً من غد الأربعاء.. فرنسا تتيح لمواطني الإمارات والمقيمين الدخول «دون حجر صحي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات عن استئناف رحلاتها من دبي إلى مدينة «نيس» الفرنسية اعتباراً من الثاني من يوليو المقبل، وإلى مدينة «ليون» اعتباراً من التاسع من يوليو.



وأفادت الشركة بأنها ستشغّل في البداية أربع رحلات أسبوعياً إلى كل مدينة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قيام فرنسا بتسهيل متطلبات دخول الزوار اعتباراً من يوم غد التاسع من يونيو الجاري، حيث سترفع القيود على دخول مواطني دولة الإمارات والمقيمين، وسيمكنهم زيارة فرنسا دون الحاجة إلى حجر صحي.



ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، فإنه واعتباراً من يوم الأربعاء التاسع من يونيو، سيتمكن متعاملو النقلة من دخول فرنسا إذا كانوا قد تلقوا اللقاح بالكامل قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ السفر.



وسيحتاج المسافرون إلى تقديم شهادات التطعيم عند الوصول، وأن يكونوا قد تلقوا لقاح «فايزر بيونتيك»، أو «أسترازينيكا». كما سيحتاج الملقحون أيضاً إلى إبراز نتيجة سلبية لاختبار «PCR-RT» لم يمض على إجرائه 72 ساعة، أو نتيجة فحص أجسام مضادة سريع «Rapid Antigen» لم يمض عليه 48 ساعة.



وأكدت «طيران الإمارات» أنها ستخدم كلاً من «نيس» و«ليون» بطائراتها من طراز «بوينغ 777-300ER»، إذ ستغادر الرحلة «ئي كيه 077» دبي إلى «نيس» في الساعة 8:45 صباحاً، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، لتصل إلى مطار «نيس كوت دازور» في الساعة 1:40 بعد الظهر.

أما رحلة العودة «ئي كيه 078»، فتغاد نيس في الساعة 3:55 عصراً، لتصل إلى دبي الساعة 12:10 بعد منتصف الليل. بدورها، تغادر الرحلة «ئي كيه 081» دبي إلى ليون في الساعة 2:35 بعد الظهر، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، لتصل إلى مطار «ليون- سانت اكسوبيري» في الساعة 7:30 مساءً، في ما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 082» ليون في الساعة 9:45 ليلاً لتصل إلى دبي الساعة 6:05 صباح اليوم التالي.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها تسيّر حالياً 14 رحلة أسبوعياً إلى باريس، بطائرات «إيرباص A380» المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة ومنتجاتها المحدثة في جميع الدرجات.

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