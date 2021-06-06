«طيران الإمارات» تُتيح للمسافرين 19 دولة «دون حجر صحي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة طيران الإمارات، أنه أصبح بإمكان المسافرين الإماراتيين والمقيمين الذين يخططون لقضاء عطلاتهم الصيفية، عبر شبكة خطوطها، الاختيار من بين أكثر من 30 مدينة في 19 دولة تستقبل المسافرين من دولة الإمارات من دون الحاجة إلى حجر صحي، وذلك بعد إعلان إسبانيا فتح حدودها أمام الزوار الدوليين المحصنين بالكامل، اعتباراً من اليوم السابع من يونيو الجاري. وأفادت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، بأنه واعتباراً من يوليو المقبل، ستسيّر الناقلة أكثر من 280 رحلة أسبوعياً من دبي إلى مدن في أوروبا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وإفريقيا، والجزر السياحية الشهيرة.

رحلات إسبانيا

وأوضحت «طيران الإمارات» أن إسبانيا هي أحدث دولة أوروبية ترحب بعودة السيّاح، مؤكدة أنه واعتباراً من اليوم الإثنين، سيتمكن السياح من دخول إسبانيا إذا تلقوا اللقاح بالكامل قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ السفر، أو يمكنهم إبراز نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد-19» أُجري قبل 48 ساعة من الوصول. ونبهت إلى أن المسافرين سيحتاجون إلى تقديم شهادات التطعيم عند الوصول، وأن يكونوا قد تلقوا اللقاحات المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية EMA، أو أحد اللقاحات المدرجة في قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية، بما فيها «فايزر بيونتك»، و«سينوفارم»، و«أسترازينيكا». وكشفت أنه يُسمح للأطفال غير المطعّمين، الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام، بالدخول مع ذويهم الحاصلين على اللقاح، أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم على ستة أعوام، فيحتاجون إلى إبراز نتيجة اختبار PCR سلبية، كما ينبغي على المسافرين الدوليين أيضاً تعبئة «نموذج المراقبة الصحية» FCS عبر الإنترنت قبل الوصول. ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها تشغّل حالياً خمس رحلات أسبوعياً إلى مدينة مدريد الإسبانية، وأربع رحلات أسبوعياً إلى برشلونة، فيما تخطط لإضافة المزيد مع تنامي الطلب على السفر.

الممرات الآمنة

وأكدت «طيران الإمارات» أنها ستواصل تعزيز عملياتها مع عودة الطلب ودعم الانطلاقة السريعة للسياحة عبر شبكتها، مع فتح مزيد من الممرات الآمنة، ما يوفر أمام القادمين والمغادرين إمكانية السفر من دون حجر صحي، مشيرة إلى أنه ومع تقدم برنامج التطعيم عبر العالم، وتطبيق بروتوكولات السفر الآمن، فإن مزيداً من الدول تتخذ خطوات نحو فتح حدودها للسفر والسياحة من دولة الإمارات وإليها.

رحلات ووجهات

وأوضحت أنه يمكن لمتعاملي «طيران الإمارات» الاستمتاع بسفر مريح من دون حجر صحي إلى كل من قبرص، اليونان، إيطاليا، روسيا، تركيا، إسبانيا، وفرنسا، اعتباراً من التاسع من يونيو الجاري. وأشارت «طيران الإمارات» إلى رحلاتها إلى كل من الأردن، لبنان، البحرين، ومصر، فضلاً عن جزر المالديف وسيشيل، كما أعلنت أخيراً أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى جزيرة فوكيت التايلاندية اعتباراً من الثاني من يوليو المقبل، لافتة كذلك إلى كل من المغرب، كينيا، وتنزانيا.

وأوضحت الشركة أن الولايات المتحدة، وبفضل التقدم السريع لبرنامج التطعيم، أصبحت تحظى بشعبية متنامية في أوساط السيّاح، لافتة إلى أنها تسيّر حالياً رحلات إلى 11 وجهة في الولايات المتحدة، وستضيف ميامي، كوجهة جديدة في 21 يوليو المقبل.

وأكدت أنها تشغّل طائرة A380 إلى مدن عالمية خلال الصيف، بما فيها نيويورك، ولوس أنجلوس، في وقت تواصل فيه مكسيكو سيتي استقبال السيّاح ورجال الأعمال، وستستأنف «طيران الإمارات» خدمتها إلى المدينة اعتباراً من الثاني من يوليو 2021.

باقات «الإمارات للعطلات»

أكدت «طيران الإمارات» أنه يمكن للمتعاملين معها الاطلاع على برامج «الإمارات للعطلات» التي تلبي أعلى معايير الصحة والسلامة، لافتة إلى أن برامج الليالي الثلاث في فنادق من فئة أربع نجوم، تبدأ من 2829 درهماً للشخص الواحد في إسبانيا، ومن 4279 درهماً في جزر المحيط الهندي. فيما تبدأ باقات الليالي الخمس في فنادق من فئة أربع نجوم من 5399 درهماً للشخص الواحد في ميامي، ومن 2299 درهماً في بوكيت.

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