«أبوظبي للأوراق المالية» يُدرج سندات لـ «موانئ أبوظبي» بمليار دولار

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج سندات، أصدرتها شركة موانئ أبوظبي، بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وتحمل هذه السندات، المدرجة أساساً في سوق لندن للأوراق المالية، تصنيف «A+» (مع نظرة مستقبلية مستقرة) من وكالتَي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

وأشار بيان، صادر أمس، إلى أن مستويات الاكتتاب تجاوزت 4.5 أضعاف الطرح، موضحاً أنه تم تحديد تاريخ استحقاق السندات في السادس من مايو 2031، بعائد يبلغ 2.5% سنوياً.

ويأتي إدراج سندات «موانئ أبوظبي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عقب إدراج سندات بقيمة 1.1 مليار يورو أصدرتها شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ»، وهي جهة إصدار أدوات الدّين لشركة «مبادلة للاستثمار».

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حمد الظاهري: «يسرنا إدراج سندات (موانئ أبوظبي) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في وقت يسعى السوق لتوسيع آفاقه وتعزيز نضج بيئته ورفد المستثمرين بفرص استثمارية محلية مجزية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن «إصدار السندات، الذي قمنا به أخيراً، حظي باهتمام عالمي لافت، ونجحنا في تقديم أخفض قيمة لقسائم السندات تحققها هيئة مملوكة للحكومة في أبوظبي لأجل 10 أعوام».

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