«ويز إير أبوظبي» تسيّر رحلات جديدة إلى كيشيناو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران عن بدء تسيير رحلات جوية جديدة إلى كيشيناو، عاصمة مولدوفا، بدءاً من الرابع من سبتمبر 2021، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 25 وجهة.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنه من المقرر أن تسير رحلاتها إلى كيشيناو بمعدل رحلتين في الأسبوع، يومي السبت والثلاثاء، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 179 درهماً (باتجاه واحد، شاملة الرسوم الإدارية، على أن يُسمح للمسافرين بإدخال حقيبة محمولة واحدة، فيما تخضع جميع الحقائب والأمتعة الأخرى لرسوم إضافية)، لافتة إلى أن السعر يسري على الحجوزات المُقدمة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية حصراً.

وقال المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، كيس فان شايك: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى كيشيناو بعد تحديث قائمة الدول الخضراء، التي شملت مولدوفا»، مؤكداً التزام «ويز إير أبوظبي» بتوفير فرص سفر إضافية للمتعاملين معها عبر توسيع شبكة وجهاتها الحالية.

ووفقاً للشركة، يضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» أربع طائرات من طراز «إيرباص A321neo» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة، في وقت أكدت أنها تطبق إجراءات الصحة والسلامة عبر شبكة طائراتها.

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