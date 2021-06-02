«الاتحاد للطيران» تكشف عن خيارات للسفر دون حجر صحي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «الاتحاد للطيران»، عن خيارات سفر سلس ومن دون حجر صحي، إثر التحديثات الأخيرة على القائمة الخضراء للبلدان والمناطق والأقاليم التي يمكنك السفر منها إلى أبوظبي دون الحاجة إلى الحجر الصحي وممرات السفر الآمنة.

وأوضحت الناقلة في بيان، أنه أصبح بإمكان المسافرين من ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة زيارة أبوظبي من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول، وذلك بالإضافة إلى الدول الأخرى الموجودة على القائمة، ومنها المغرب، وروسيا، وسويسرا، وبريطانيا، وغيرها.

كما يمكن للمسافرين اكتشاف المدن الأميركية الكبرى مع رحلات «الاتحاد للطيران» إلى واشنطن وشيكاغو ونيويورك.

ويمكن لضيوف «الاتحاد» من الإماراتيين والمسافرين الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، السفر إلى ميلان أو روما من دون الحاجة إلى الحجر الصحي، لكن يتوجب على الضيوف إجراء فحص مسحة الأنف قبل ما لا يتجاوز 48 ساعة من موعد إقلاع الرحلة من أبوظبي، أو الخضوع لفحص سريع لمسافري الترانزيت في مطار أبوظبي، وعند الوصول إلى إيطاليا يتوجب على الضيوف إجراء فحص للأجسام المضادة.

وبالنسبة للمسافرين بين أبوظبي والبحرين، اليونان وسيشل، تمت إقامة ممرات سفر آمنة للأفراد الحاصلين على اللقاح.

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