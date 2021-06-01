«العربية للطيران» تستأنف رحلات الشارقة - بيشكيك في 2 يوليو

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية للطيران»، أمس، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى بيشكيك عاصمة قرغيزستان بدءاً من الثاني من يوليو المقبل.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه يمكن للمتعاملين حجز رحلاتهم المباشرة إلى بيشكيك عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com، أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين أو عبر وكلاء السفر.

ووفقاً لجدول الرحلات إلى بيشكيك، تغادر الرحلة رقم (G9 345) مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 10:35 صباحاً بالتوقيت المحلي للمدينة، لتصل إلى مدينة بيشكيك في تمام الساعة 16:25 عصراً بالتوقيت المحلي، وذلك أيام الأحد، الأربعاء، والجمعة، فيما تغادر الرحلة رقم (G9 346) مدينة بيشكيك في تمام الساعة 17:25 مساء، لتصل إلى مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 19:45 مساءً بالتوقيت المحلي للمدينة.

ولفتت «العربية للطيران» إلى أنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، مشيرة إلى أن التغطية ستكون مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news