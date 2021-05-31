ارتفاعات جديدة في أسعار الوقود خلال يونيو

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، عن تسجيل أسعار الجازولين «البنزين» بمشتقاته «سوبر 98» و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، ارتفاعات جديدة في مؤشراتها اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، بقيمة تصل إلى تسعة فلوس للتر، فيما يسجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً بقيمة 13 فلساً، مقارنة بأسعار مايو الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر «البنزين» من نوع «سوبر 98» من 2.3 درهم خلال مايو، ليصل إلى 2.38 درهم في يونيو، بزيادة بلغت ثمانية فلوس، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» زيادة من سعر 2.18 درهم، ليصل إلى 2.27 درهم، بزيادة قدرها تسعة فلوس، فيما يرتفع سعر لتر «إي بلس 91» من 2.11 درهم ليصل إلى 2.19 درهم.

كما يسجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً من 2.17 درهم للتر سابقاً، ليصل إلى 2.3 درهم، بارتفاع 13 فلساً اعتباراً من بداية يونيو المقبل. يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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