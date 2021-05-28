«فلاي دبي» تشغّل 3 رحلات أسبوعياً إلى شرم الشيخ

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن إطلاق رحلاتها إلى شرم الشيخ المصرية، اعتباراً من 15 يونيو المقبل، بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار شرم الشيخ الدولي، لتكون بذلك الوجهة الثانية للشركة في السوق المصرية، بعد مطار برج العرب في الإسكندرية.

وأفادت الناقلة في بيان بأن إطلاق رحلات شرم الشيخ، يأتي بعد الإعلان عن تسيير رحلات إلى عدد من وجهات العطلات، بما في ذلك بودروم وطرابزون في تركيا، وباتومي في جورجيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان، وتيفات في الجبل الأسود.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إنه «مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي، نحن سعداء بتوسيع شبكتنا ومنح المسافرين المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف»، مضيفاً: «لطالما كانت شرم الشيخ وجهة شهيرة لقضاء العطلات لسنوات عدة، نتوقع أن نرى طلباً قوياً على السفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في «فلاي دبي»، سودهير سريدهاران: «مع عودة الطلب على السفر، يمكننا أن نرى من الاستفسارات التي نتلقاها أن عملاءنا حريصون على معاودة السفر مرة أخرى، وبدأوا في وضع خطط سفرهم»، مشيراً إلى أن «شرم الشيخ وجهة أخرى مثيرة للمسافرين لزيارتها لقضاء عطلاتهم الصيفية».

ومن المقرر أن تستأنف «فلاي دبي» عملياتها إلى باتومي في جورجيا، وتيفات في الجبل الأسود اعتباراً من 25 يونيو، حيث توفر كلتا الوجهتين تأشيرة دخول عند الوصول للمقيمين في دولة.

وستبدأ الرحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا في الرابع و24 يونيو على التوالي مع رحلات ميكونوس وسانتوريني اعتباراً من 18 يونيو.

كما تخطط الناقلة لبدء رحلاتها إلى نابولي في إيطاليا، وسالزبورغ في النمسا اعتباراً من يوليو فصاعداً.

• «الناقلة» تخطط لبدء رحلاتها إلى نابولي الإيطالية، وسالزبورغ في النمسا اعتباراً من يوليو.

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