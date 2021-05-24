تعرف على المراكز المشاركة في "3 أيام من التخفيضات الكبرى" وجوائزها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد مراكز التسوق في دبي، وأكثر من 1500 متجر و500 علامة تجارية للمشاركة في فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، التي تنطلق الخميس المقبل 27 مايو الجاري وتستمر لمدة 72 ساعة، لتقديم تجارب مميزة لعشاق التسوق من خلال ما تطرحه من عروض ترويجية مذهلة مع أسعار مخفضة وبنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز كبرى.



وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة، بالإجراءات الإحترازية للمحافظة على صحة وسلامة المتسوقين والتي تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.



"دبي مول"

يمكن لمتسوقي "دبي مول" خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" الحصول على فرصة الفوز بسيارة فينير سوبر سبورت الرياضية الخارقة، إضافة إلى مليون ميل "سكاي واردز من طيران الإمارات".

وسيتم عرض سيارة فينير سوبر سبورت التي صنعت من قبل شركة دبليو موتورز في دبي، في "دبي مول" بين الردهة الرئيسية والأكواريوم.

وسيدخل أعضاء برنامج "سكاي واردز" الذين ينفقون 500 درهم في "دبي مول" خلال فترة الفعالية ويقومون بمسح فواتير التسوق أو تناول الطعام أو الترفيه باستخدام تطبيق دبي مول، في سحب للفوز بالسيارة فينير سوبر سبورت ومليون ميل "سكاي واردز من طيران الإمارات"، علما بأنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بتاريخ 30 مايو الجاري.



مراكز التسوق لـ "ماجد الفطيم العقارية"

يمكن للمتسوقين في "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، و"سيتي سنتر معيصم"، و"ماي سيتي سنتر البرشاء"، و"سيتي سنتر الشندغة" خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، الحصول على فرصة الفوز بملايين النقاط من برنامج المكافآت "شير".

واحتفالاً بوصول عدد أعضاء برنامج "شير" إلى 2 مليون عضو وتزامناً مع هذه الفعالية، سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 100 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة ويقومون بمسح فواتير الشراء، على فرصة الدخول في سحب للفوز بمليوني نقطة شير، علما بأنه سيفوز شخص واحد من سعداء الحظ بمليون نقطة شير، كما يمكنه مشاركة المليون نقطة الأخرى مع خمسة أشخاص من أفراد العائلة والأصدقاء.



"دبي فستيفال سيتي مول"

يقدم "دبي فستيفال سيتي مول" المزيد من المكافآت والصفقات الرائعة التي يمكن للمتسوقين الاستمتاع بها خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، حيث سيحصل مرتادي المول الذين ينفقون 500 درهم فأكثر على فرصة الفوز بواحدة من بطاقتي هدايا "فستيفال سيتي" مع رصيد بمبلغ 10000 درهم.

وللمشاركة في السحب، يحتاج المتسوقون إلى أخذ فواتير التسوق الخاصة بهم إلى مكتب خدمة العملاء في المول للتسجيل في السحب، علما بأنه سيتم قبول الفواتير المتعددة، التي تحمل تاريخ اليوم ذاته.

"ذا أوتليت فيليدج"

يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات بنسبة تصل إلى 90% في "ذا أوتليت فيليدج"، إذ يعد من أبرز الوجهات للتسوق والترفيه نظراً لموقعه القريب من "دبي باركس آند ريزورتس".

وتشمل قائمة المتاجر أرماني أوليت، وهيوجو بوس، وبراند بازار، وساطور براذرز، وغيرها الكثير مما يناسب جميع أذواق المتسوقين، ويلبّي مختلف الاحتياجات من الأزياء بأحدث الصيحات والموضة، وكذلك مستحضرات التجميل العصرية، وغيرها الكثير، إضافة إلى ذلك، ستقدم العديد من المحلات التجارية تخفيضات إضافية بنسبة 20% خلال فترة "3 أيام من التخفيضات الكبرى".



تخفيضات تصل إلى 90%

يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض ترويجية هائلة على تشكيلة واسعة من المنتجات وإكسسوارات الأزياء وأحدث خطوط الملابس وغيرها الكثير طوال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" مع قيام 1500 متجر بتخفيض أسعار المنتجات بنسبة تصل إلى 90%.

ومن بين قائمة المتاجر متعددة الأقسام المشاركة في العروض: ماركس وسبنسر، وبلومنغديلز، ودبنهامز، وغاليري لافاييت.

وتشمل علامات الأزياء المفضلة لدى السيدات مانغو وإيتوال وCos وبرشكا وريفر آيلاند، إلى جانب متاجر بالمين وكالفين كلاين ولاكوست وساكور براذرز وغانت ومالديني وبول آند بير للرجال، فيما يمكن للعائلات الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها علامات مثل ماتلان ولولو وإل سي وايكيكي وليفايز وإتش آند إم.

وتشمل قائمة متاجر المجوهرات المشاركة في فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" جوهرة للمجوهرات، وأحمد صديقي وأولاده، وزين داياموندس، وسواروفسكي، وريفولي، فيما تقدم متاجر هومز آر أص وثينك كيتشن وفيليروي آند بوش وتشاتيلز آند مور وطنجرة عروضاً ترويجية رائعة على المستلزمات المنزلية.

وتقدم علامات العطور مثل عود ميلانو، وفي للعطور، وعبد الصمد القرشي، وبن كامل للعطور تخفيضات خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة على الإلكترونيات في متاجر إي-سيتي، وشرف دي جي، وفيرجن ميغاستور، وهارمان هاوس، وجاكيز للإلكترونيات، وجمبو.

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