استئناف الأنشطة الترفيهية لوسائل ويخوت النزهة البحرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، تعميماً بخصوص رفع السعة الاستيعابية واستئناف الأنشطة الترفيهية لوسائل ويخوت النزهة البحرية والسياحية والمطاعم العائمة، مشيرة إلى رفع السعة الاستيعابية إلى 70% من العدد المصرح به مع الاستمرار بالسماح للوسائل البحرية "النزهة والسياحة" التي طاقتها الاستيعابية 10 أشخاص فما دون، من استخدام كامل طاقتها الاستيعابية، شرط أن يكون كل من تحملهم الوسيلة من أسرة واحدة، وألا يكون هناك أي نوع من التجمهر على متن الوسيلة البحرية.

وأشار التعميم الصادر عن السلطة، والذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، إلى استئناف الفعاليات والأنشطة الترفيهية على متن الوسائل البحرية السياحية والمطاعم العائمة مع تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار "كوفيد-19".

وذكر أن السلطة ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد بالتنسيق مع السلطات المعنية في حكومة دبي.



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