«ديوا» تحصل على شهادة «آيزو» العالمية الخاصة بإدارة المشروعات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) شهادة «آيزو» العالمية (ISO 21500:2012) الخاصة بإدارة المشروعات، بعد إجراء المعهد البريطاني للمعايير عمليات تحقق وتدقيق صارمة، للتأكد من امتثال الهيئة لأفضل الممارسات العالمية، وتطبيقها مجموعة موحّدة ومتطوّرة من المبادئ العامة لإدارة المشروعات، التي تسهم في خفض التكاليف، وتحسين كفاءة وجودة عمليات الهيئة ومشروعاتها، وضمان تطبيق كل قطاعات الهيئة لأرقى المعايير العالمية في إدارة المشروعات. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تعتمد الابتكار وأعلى معايير الكفاءة والاعتمادية في إدارة جميع مشروعاتها وعملياتها، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال استقطاب وتطبيق أحدث التقنيات والحلول».

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