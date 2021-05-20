"سانت ريجيس" تفتتح أحدث منشآتها في "نخلة جميرا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت فنادق ومنتجعات سانت ريجيس، أحد أبرز العلامات التجارية، ضمن برنامج "Marriott Bonvoy" والذي يضم 30 علامة تجارية مميزة، افتتاح فندق "سانت ريجيس دبي النخلة"، في برج النخيل في قلب جزيرة نخلة الجميرا.

ومن خلال تراث سانت ريجيس وتقاليده المعروفة، ينضم هذا الفندق إلى المجموعة الديناميكية العالمية، حاملا معه كل ما تتميز به هذه العلامة التجارية من خدمات وتصاميم مبتكرة وتجارب مترفة إلى الجزيرة الشهيرة وإلى مدينة دبي العالمية.

وشهد حفل قص شريط الافتتاح الرسمي لفندق سانت ريجيس دبي النخلة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومحمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل"، وساتيا أناند رئيس مجموعة ماريوت الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.



وقال سانديب واليا، نائب الرئيس الإقليمي لدى ماريوت الدولية في الإمارات العربية المتحدة: "بفضل أفق مبانيها المذهل وطبيعتها الصحراوية الخلابة وهندستها المعمارية المعاصرة وثقافتها المزدهرة وما تقدمه من عروض ترفيهية متنوعة، تعد إمارة دبي إحدى أكثر الوجهات استقطابًا للمسافرين بهدف الترفيه من جميع دول العالم".

وأكد أنَّ فندق سانت ريجيس دبي النخلة، يعد إضافة رائعة إلى مجموعتنا العالمية ويقدم إرثًا عمره 100 عام من الضيافة الفريدة والخدمة الكفيلة بتلبية كافة احتياجات الضيوف في نخلة الجميرا الأيقونية في دبي".

من جانبه، قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول لدى شركة نخيل: "يسرنا الترحيب بعلامة سانت ريجيس التجارية ضمن مجموعة شركائنا في قطاع الضيافة. لقد أصبحت نخلة الجميرا واحدة من أفضل الوجهات العالمية الرائدة في مجال المعيشة والترفيه والسياحة".

وأضاف إن "افتتاح فندق سانت ريجيس دبي، النخلة يزيد من عروض الضيافة عالمية المستوى، معززًا بذلك قائمة الوجهات السياحية الجاذبة في الجزيرة، كمنصة مشاهدة "ذا فيو" التي تم افتتاحها أعلى برج نخيل الشهر الماضي".

وأكد خوري أن الفندق سيشكل عامل جذب كبير لسكان دولة الإمارات وزوار إمارة دبي الإقليميين والعالميين، لا سيما مع موقعه المميز ومرافقه الفاخرة وخدماته الراقية.

تصميم مذهل

ويمزج فندق سانت ريجيس دبي، النخلة ما بين الفخامة والحداثة حيث تم تصميمه وفقًا لطراز غير محدود بزمن. ويبرز الديكور الأنيق والديكورات الداخلية المعاصرة بمجموعة من العناصر الرائعة كالسلالم الدائرية المزينة بتفاصيل ذهبية تحيط بالثريا المستوحاة من شجرة النخيل العربية، وهي مرصعة بالكريستال المتلألئ وتضيء الطابق الأرضي من الفندق بأكمله.

وتتميز الردهة الرئيسية للفندق بأجوائها الدافئة وصالاتها الفخمة ومكتبتها الجانبية المضاءة بمدفأة حديثة. ويتضمن الفندق الجديد 264 غرفة فاخرة و26 جناحًا توفر كافة وسائل الراحة وتتمتع جميعها بإطلالة رائعة على نخلة جميرا وسط مياه الخليج العربية وأفق مباني مدينة دبي الساحر عبر نوافذها الممتدة من الأسقف إلى الأرضيات.

وجهة للفعاليات

يتضمن فندق سانت ريجيس دبي، النخلة قاعة "أستور" الاحتفالية والتي تمتاز بإنارتها الطبيعية المشرقة وأبوابها المنحوتة الضخمة، وبسطها الحريرية الفاخرة، وثرياتها الزجاجية المحاكية لأوراق الأشجار. ويوفر الفندق خياراتٍ متعددة ومرنة من خلال غرف الاجتماع متعددة الأغراض الست الخاصة به والمجهزة بأحدث الأدوات والمعدات التقنية.

وقال مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة: " يسعدنا افتتاح أبواب فندق سانت ريجيس دبي، النخلة، ونتطلع قدمًا لدعوة ضيوفنا الكرام للاستمتاع بطقوسنا وتقاليدنا، في ظل الرفاهية والفخامة الاستثنائية والخدمات الكفيلة بتلبية كافة احتياجاتهم".

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