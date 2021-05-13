«أدنوك للتوزيع» تنضم إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع» أمس، قيام شركة «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) بإدراج «أدنوك للتوزيع» ضمن مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» اعتباراً من 27 مايو 2021.

وأفادت «أدنوك للتوزيع» في بيان، بأنه تم إدراجها في المؤشر، بعد أن استوفت جميع شروط الإدراج.

وبذلك ستصبح «أدنوك للتوزيع» ضمن الشركات التسع الإماراتية المدرجة في مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» الذي يحظى باهتمام واسع من مستثمرين مؤسسين دوليين، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أسهم «أدنوك للتوزيع» جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في تنوع قاعدة مستثمري الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، أحمد الشامسي، إن «انضمامنا إلى مؤشر (مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة) يعد علامة فارقة في مسيرة شركة (أدنوك للتوزيع)»، مشيراً إلى أن هذا «الإدراج يدل على قدرة الشركة على النمو، ويعكس قوة ومرونة أدائها منذ الطرح العام الأولي لأسهمها».

وأضاف: «نحن مستمرون في مسيرتنا الهادفة لتحقيق عوائد مجزية ومستقرة إلى جانب توسيع قاعدة مستثمرينا لتشمل المزيد من المستثمرين الدوليين».

وكانت شركة «أدنوك»، أكملت في سبتمبر 2020 عملية طرح خاص لـ1.25 مليار من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع»، بقيمة مليار دولار على مستثمرين مؤسسين، لتصل نسبة التداول الحر للشركة إلى 20% من إجمالي أسهمها.

ويعد ذلك الطرح بمثابة أكبر عملية طرح من نوعها لشركة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستفادت الشركة من إقبال المساهمين الكبير على أسهم «أدنوك للتوزيع»، الذي يرجع إلى العوائد المجزية لأسهمها.

كما أدت عملية الطرح إلى توسيع قاعدة مستثمري الشركة وتحقيق سيولة أكبر لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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