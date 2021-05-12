خدمات مالية.. الحساب المصرفي المكشوف

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

يعد الحساب المصرفي مكشوفاً في حالة عدم وجود ما يكفي من الرصيد لتمويل رسوم الخدمات المصرفية، وأقساط القرض الشهرية، ومبالغ الخصم المباشر، أو الشيكات الصادرة بالفعل.

وفي حالة إذا كانت لديك تسهيلات محددة للسحب على المكشوف، فقد يتعرض حسابك المصرفي ليصبح مكشوفاً عند الوصول إلى حد السحب على المكشوف المعين مسبقاً، ومن ثم إعادة تسديد المبالغ المسحوبة مرة أخرى لاحقاً.

وتحقق من مراجعة المصرف الذي تتعامل معه، من حيث معدل الفائدة المحتسبة ومبلغ السحب على المكشوف المسموح به، حيث إن بعض البنوك قد تطلب تحويل راتبك إليها للاستفادة من تسهيلات السحب على المكشوف.

وإذا لم يكن لديك إمكانية السحب على المكشوف، تأكد من الحفاظ على وجود رصيد كافٍ لتغطية وتمويل قيمة الشيكات الصادرة، إذ إن إصدار شيك من دون رصيد من المشكلات القانونية الخطرة في دولة الإمارات (قد تصل عقوبتها إلى السجن).

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