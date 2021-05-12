خدمات مالية.. حسابات مصرفية لغير العاملات

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

تجد من سيدات كثيرات غير عاملات صعوبة في فتح حساب مصرفي جارٍ، نظراً إلى اشتراط البنوك وجود راتب شهري.

وأفادت بنوك عاملة في الدولة بأنه يفضل في هذه الحالة فتح حساب «موني سمارت»، الذي لا يتطلب وجود راتب أو حد أدنى للرصيد، كما أنه لا يستلزم إيداع مبالغ مالية أو رصيد نقدي عند فتح الحساب.

وأضافت أن المصارف التي تقدم تلك الخدمة، توفر للمتعامل بطاقة صراف آلي تمكّنه من سحب وإيداع الأموال بسهولة، مشيرة إلى أنه لا توجد رسوم سنوية على الحساب.

ولفتت البنوك في الوقت نفسه إلى أن حساب «موني سمارت» يناسب أيضاً طلاب الجامعة والشباب الذين لا يعملون.

يشار إلى أن استخدام الحسابات المصرفية الذكية يقتصر على الاستخدام الشخصي (غير التجاري أو المرتبط بالأعمال)، ويتم توفير دفاتر الشيكات فقط للمتعاملين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أكثر ومن دون أي استثناء.

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