102 مليون درهم إيرادات «شعاع كابيتال» في 3 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث نجحت في تحقيق أعلى مستويات لصافي الربح العائد للمساهمين خلال السنوات الـ10 الماضية بمقدار 25 مليون درهم للربع الأول من عام 2021، مقارنة مع صافي الخسارة العائد للمساهمين بمقدار 262 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020، في حين ارتفعت الإيرادات إلى 102 مليون درهم مقارنة مع 72 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي مدفوعة بالإيرادات المتكررة وتجاوز المعدل الوسطي لإيرادات الأرباع الأربعة الماضية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الإيرادات التشغيلية شهدت زيادة بنسبة 132% على أساس سنوي من 19 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020 إلى 45 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري.

ووصلت الأرباح ربع السنوية للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك، وصلت إلى 75 مليون درهم للربع الأول 2021، مقارنة مع 202 مليون درهم في الربع الأول 2020، بزيادة قدرها 277 مليون درهم على أساس سنوي.

وسجلت منصات التشغيل الرئيسة للشركة أداءً قوياً، حيث حقق قطاع إدارة الأصول أرباحاً قياسية على الرغم من انخفاض قيمة الأصول المدارة بشكل طفيف إلى 13.9 مليار دولار، مقارنة بالمستويات القياسية البالغة 14.1 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2020، وذلك بسبب التخارج من أنشطة منخفضة الربحية.

في المقابل، واصلت الشركة المضي قدماً في بناء أعمال الصناديق الجديدة التي تم إطلاقها أخيراً.

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