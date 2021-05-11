631 مليون درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حققت شركة «أدنوك للتوزيع» أرباحاً صافية بلغت 631 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 57.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتحسن الهوامش وتقلص النفقات التشغيلية، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء 817 مليون درهم بنمو 46.9%. وأفادت الشركة، في بيان أمس، أعلنت خلاله عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2021، بأنها سجلت أرباحاً أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 740 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي الربح 1.32 مليار درهم بنمو 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بينما حافظت الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية، حيث بلغ التدفق النقدي الحر 835 مليون درهم بارتفاع نسبته 56.7%. وارتفعت ربحية السهم خلال العام الجاري بنسبة 57.9%، لتصل إلى 0.050 (درهم /‏‏ للسهم) مقارنة بـ0.032 (درهم /‏ ‏للسهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل قطاع توزيع الوقود في الشركة أداءً تشغيلياً قوياً، إذ ارتفع إجمالي أرباح مبيعات وقود التجزئة بنسبة 12.6% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعاً بهوامش أعلى. وقلّصت «أدنوك للتوزيع» النفقات التشغيلية «باستثناء مصاريف الاستهلاك» بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث نجحت الشركة في تقليص النفقات التشغيلية على الرغم من توسعتها لشبكة محطات التجزئة، ويعود الفضل في تقليص النفقات التشغيلية إلى المبادرات التي اتخذتها الإدارة لتحسين النفقات التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

سيولة

وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، حافظت شركة «أدنوك للتوزيع» على مركزها المالي القوي مع ميزانية عمومية قوية، الأمر الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي. وبلغت سيولة الشركة 5.1 مليارات درهم، كما في 31 مارس 2021، بما في ذلك 2.3 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

النمو الذكي

واستمرت «أدنوك للتوزيع» في تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي بهدف تزويد العملاء والمجتمعات على الصعيدين المحلي والدولي بخدمات بيع وقود بالتجزئة قائمة على التقنيات الحديثة، إذ افتتحت الشركة أربع محطات خدمة جديدة في دولة الإمارات، من ضمنها محطتان من طراز «On-the-go»، التي تم تصميمها لتوفر خدمة التزود بالوقود والمتاجر الصغيرة للأحياء السكنية.

كما تعتزم الشركة تسريع وتيرة إنجازاتها والالتزام بخططها لافتتاح 70 إلى 80 محطة جديدة في دولة الإمارات والسعودية بنهاية العام الجاري، إذ يتوقع افتتاح 30 إلى 35 محطة جديدة في الدولة.

تجربة رقمية

وتماشياً مع استراتيجية الشركة الطموحة لتعزيز المبيعات غير البترولية استثمرت «أدنوك للتوزيع» في توفير تجربة رقمية حديثة وعصرية لعملائها، حيث تم خلال الربع الأول تجديد ما مجموعه 14 من متاجر «واحة أدنوك».

إنجاز مهم

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «حققنا إنجازاً مهماً خلال الربع الأول من عام 2021 من خلال تطعيم جميع موظفينا العاملين في الخطوط الأمامية، ونفتخر بالتزامهم الدائم بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. وإضافة إلى ذلك واصلت الشركة تعزيز النجاحات التي حققتها في عام 2020، وسجلت أداءً مالياً قوياً، الأمر الذي أتاح للشركة سيولة نقدية وافرة تمكنها من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية، سواء كانت في الأسواق الداخلية أو الخارجية».

توزيعات

وافق مساهمو «أدنوك للتوزيع»، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 16 مارس 2021، على توزيعات أرباح إجمالية للسنة المالية 2020، بما قيمته 2.57 مليار درهم، 20.57 فلساً للسهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7.5% مقارنة بتوزيعات الأرباح لعام 2019.

ونتيجة للأداء القوي والنمو المتواصل للشركة، تمكنت الشركة من وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية بقيمة 2.57 مليار درهم للعام الجاري، و2.57 مليار درهم بحد أدنى لعام 2022، مقارنة بتوزيعات أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع عن عام 2022، كما في السياسة السابقة، وهو ما يوفر للمساهمين عائدات شفافة حتى أبريل 2023.

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