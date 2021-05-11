3.9 ملايين درهم صافي أرباح «وطنية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

سجلت الشركة الوطنية للتكافل (وطنية) صافي أرباح قدره 3.9 ملايين درهم خلال الربع الأول من العام الجاري،، بزيادة بلغت 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى تحسن معدل صافي خسائر المطالبات بنسبة 61.7% مقارنة بـ68.4% في الفترة نفسها من عام 2020. وأظهرت نسبة التشغيل المجمعة للشركة تحسناً هامشياً بنسبة 99.3% بسبب الزيادة في المصروفات على حساب النمو السلبي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، إنه «على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع التأمين، إلا أن الشركة قد حققت أداءً مالياً قوياً في الربع الأول من عام 2021، وذلك بفضل التحسن في دخل الاكتتاب والاستثمار».

وأضاف: «يسعدنا أيضاً أن نرى عائداً مجزياً على حقوق الملكية بلغت نسبته 15% مدفوعاً بإيراداتنا الاستثمارية».

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