وجهات الإجازات المحلية خيار مُفضّل للمسافرين من الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت منصة «سكاي سكانر» الإلكترونية العالمية المتخصصة في مجال حجوزات السفر، عن أحدث وجهات السفر الرائجة خلال عطلة عيد الفطر، وفصل الصيف لعام 2021.

وأظهر تقرير أعدته المنصة أن موسم العطلات المُقبل سيوفر فرصة مثالية لاستئناف أنشطة السفر المُعتادة، لاسيما مع تطلع المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاختبار تجارب مميزة وفق أعلى مستويات الأمان والمسؤولية.

ووفقاً للمنصة، فقد ركزت عمليات البحث عبر الإنترنت من قِبل المسافرين داخل الإمارات والسعودية على مدنٍ مثل القاهرة، وعمان، والإسكندرية، لتمضية الإجازات العائلية خلال فترة عيد الفطر، في حين ركزت مجموعات المسافرين على مدينتي إيبيزا وملقة، وتطلع الأزواج للسفر إلى جزر المالديف، وموريشيوس، وسانتوريني. أما بالنسبة للمسافرين من الإمارات، فقد حافظت وجهات الإجازات المحلية على مكانتها كخيارٍ مفضل، لتكتسب كل من أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة إقبالاً لافتاً.

وكشف تقرير «سكاي سكانر» الأخير، بعنوان: «آفاق سكاي سكانر.. استئناف أنشطة السفر» عن الوجهات الأكثر رواجاً على مستوى العالم، لتشغل دبي المرتبة الرابعة بين الوجهات الأكثر شهرةً، خصوصاً لدى المسافرين الباحثين عن أماكن مميزة لتمضية العطلات خلال عيد الفطر.

كما أشار التقرير الشامل إلى رغبة المسافرين في الاستفادة من عطلاتهم بشكلٍ أفضل، مع ارتفاع متوسط مدة الرحلات التي يقومون بها إلى 16 يوماً في عام 2021، مقارنة بـ14 يوماً في عام 2019. ويُعزى ذلك إلى انخفاض الزمن اللازم للسفر إلى الوجهات، إذ يفضل المسافرون الرحلات الأقرب إلى دولهم، لاسيما في الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر، مع التخطيط لرحلات أطول في أكتوبر 2021، فيما وصل متوسط الزمن اللازم للسفر بين يونيو وأكتوبر 2019 إلى 11 ساعة، وانخفض إلى 10 ساعات في عام 2021.

وقال خبير السفر العالمي لدى «سكاي سكانر»، أيوب المأمون، إن تجارب السفر الآمنة والمسؤولة لاتزال أحد أبرز اهتمامات المتعاملين في منطقة الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يُبدي المسافرون اهتماماً كبيراً باستكشاف وجهات جديدة وفق أعلى مستويات الأمان، مع استئناف أنشطة السفر مُجدداً في المنطقة.

وأضاف: «يضطر مزيد من المسافرين لحجز رحلاتهم قبل وقت قصير، بسبب تغير القيود المفروضة على السفر بشكل مستمر، لكن يعتبر حجز رحلات السفر في اللحظات الأخيرة أمراً صعباً، لذا من الأفضل شراء تذاكر سفر قابلة للاستخدام بمرونة، لاختيار رحلات مع سياسات تتيح استرداد الأموال أو شراء تذاكر أخرى تسمح بحجز موعد آخر عند تغير الظروف».

• عمليات البحث ركزت على القاهرة، وعمّان، والإسكندرية للإجازات العائلية.

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