النمسا: «إكسبو 2020 دبي» أكبر حدث في العالم خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد جناح النمسا في معرض «إكسبو 2020 دبي» بأنه سيكون موطناً لعشرات الشركات المستقبلية والمبتكرة في الحدث الدولي المرتقب، مشيراً إلى أن لا يمثل صورة شاملة للنمسا الحديثة فحسب، بل سيستعرض أيضاً لمحات عن تاريخها الغني بالابتكار.

وقالت المفوضة العامة للجناح، بياتريكس كارل، إن «الاستخدام المستدام والمسؤول للموارد، يعتبر تقليداً قديماً في النمسا»، مؤكدة أن «(إكسبو 2020 دبي) سيكون أكبر حدث في العالم خلال العام الجاري، وبالتالي سيوفر منصّة عالمية للقضايا الرئيسة في أيامنا هذه». وأضافت: «نريد استخدام هذا المنتدى لعرض سيناريوهات مستقبلية نموذجية للمباني المستقبلية ذات الكفاءة في استخدام الموارد والمناخ».

طاقة أقل

أشارت كارل إلى أنه «مع شعار الجناح (النمسا توقظ الحواس)، فإنه يدعم رؤية (إكسبو 2020 دبي) لتنظيم واحد من أكثر المعارض العالمية استدامة على الإطلاق»، موضحة أنه «تمّ تحقيق هذه الخطوة، من خلال بناء جناح يحتاج إلى طاقة أقل بنسبة 70% من المباني التقليدية والمكيّفة في دولة الإمارات، ومن خلال إشراك الشركات ذات الرؤية الاستثنائية من أجل مستقبل أفضل».

مزايا

بيّنت كارل أن «الجناح النمساوي، الذي يقع في منطقة الفرص، يجمع بين المزايا البيئية والتكنولوجيا عالية المستوى، ما يجعله تجسيداً قوياً لأهمية حماية المناخ، كما أنه من ناحية ثانية يركز الجناح على الاستخدام الإبداعي للتكنولوجيا الرقمية، وهو ما أصبح ممكناً من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا النمساوية العالية الخبرة».

بصمة

لفتت كارل إلى أنه الوقت الحالي تسعى الشركات النمساوية إلى أن تترك بصمتها الدائمة في موقع «إكسبو 2020 دبي» بفضل قوتها وابتكاراتها، مع التشديد على إمكانات البناء المستدام، من خلال إبداعاتها الموجهة نحو المستقبل.

وقالت: «في الواقع نجحت شركات نمساوية في ترك بصمتها في موقع (إكسبو)، بما في ذلك شركة (أونغر شتاهلباو)، التي تُعتبر جزءاً من فريق العمل الذي اهتمّ ببناء بوابات الدخول الأربعة في المعرض»، مشيرة إلى أنها واحدة من أنجح شركات الإنشاءات الفولاذية في النمسا والمعروفة في السوق العالمية.

شراكة

إلى ذلك، أعلن جناح ماليزيا المشارك في «إكسبو 2020 دبي» رسمياً عن الترحيب بشركة «سيربا ديناميك هولدينجز بيرهاد»، لتكون شريكاً رئيساً أثناء فعاليات المعرض. وبحسب بيان صادر، أمس، ستلعب هذه الشراكة دوراً حيوياً في دعم هدف ماليزيا في تعزيز مكانتها الرائدة، وتقنياتها وقدراتها الابتكارية التي ستعرضها لزوّار المعرض خلال الحدث الاستثنائي.

خطة ذكية

قال الرئيس التنفيذي للمركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغيّر المناخ، بحر محمد نور: «نهدف وفق خطة ذكية إلى إظهار أفضل ما في ماليزيا خلال (إكسبو 2020 دبي)، بما في ذلك التقنيات المستقبلية»، مشيراً إلى أن «سيربا ديناميك» هي الشريك الاستراتيجي المثالي، نظراً إلى خبرتها الواسعة وكفاءتها العالية، وبصفتها أيضاً شركة ماليزية تتمتع بديناميكية منفردة بامتياز، جنباً إلى جنب مع قدراتها الكبيرة وقيادتها الناجحة لقطاعات اقتصادية متنوّعة، وحضورها العالمي الواسع النطاق.

ويعدّ مركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغيّر المناخ الوكالة المنفذة لمشاركة ماليزيا في «إكسبو 2020».

منصّة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سيربا ديناميك»، الدكتور داتو محمد عبدالكريم عبدالله: «سنعمل عبر مشاركتنا في (إكسبو 2020 دبي) على تشجيع الشركات الماليزية على الاستفادة من هذا الملتقى الدولي الغاية في التميز، باعتباره منصّة فاعلة إلى الأسواق العالمية».

• جناح النمسا في «إكسبو» يحتاج إلى طاقة أقل بنسبة 70% من المباني التقليدية والمكيّفة.

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