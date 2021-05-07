نهيان بن مبارك: «إكسبو 2020 دبي» يستهدف بناء عالم أفضل للأجيال المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضاف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والمفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، عدداً من الاجتماعات الثنائية على هامش اجتماع المشاركين الدوليين في إكسبو 2020، مؤكداً على دور الحدث الدولي الضخم بوصفه منصة فريدة للتعاون الدولي.

وقال في كلمة ترحيبية لموفدي اجتماع المشاركين الدوليين: «يتمحور (إكسبو 2020 دبي) حول تكاتفنا جميعاً لبناء عالم أفضل من أجل الأجيال المقبلة - للقيام بدورنا في إعادة تشكيل مستقبلنا وإعادة تصميمه، وجمع الناس من شتى الخلفيات ومختلف أصقاع الأرض ليعيشوا تجارب مشتركة فريدة من شأنها أن تساعدهم على التعرف بعضهم إلى بعض وتبادل الأحاديث والعيش معاً في سلام وازدهار».

وأضاف: «أشكركم جميعاً على تفانيكم في تشكيل مستقبل إيجابي، وعلى التزامكم بقضية تقدم البشرية. إن رحلاتنا عبر (إكسبو 2020 دبي) ستزداد غنى وعمقاً بأفكاركم وبالتزامكم بتحسين جودة الحياة لكوكبنا بأكمله».

وفي لقاءات مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بالمملكة المغربية، نادية فتاح العلوي، ووزير السياحة والتنمية الاقتصادية في أنتيغوا وبربودا، تشارلز فرنانديز، والمفوض العام لأنتيغوا وبربودا لدى «إكسبو 2020»، غلبرت بستاني، ناقش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الإرث الطويل الأمد لإكسبو 2020 على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتماشيه مع الرؤية الاستراتيجية الأوسع لدولة الإمارات.

وأعربت الدولتان بدوريهما عن حماسهما المتزايد وتقديرهما للاستعدادات المتقدمة لإكسبو، على مستوى موقعه، بل وعلى مستوى دولة الإمارات بأكملها.

وأُجريت المحادثات، التي تضمنت جلسة إحاطة مع الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كيركِنتزس، على هامش اجتماع المشاركين الدوليين، الذي عُقد يومَي 4 و5 مايو في مركز دبي للمعارض بـ«إكسبو 2020»، على أن تشهد الأيام المقبلة محادثات مماثلة.

وجمع اجتماع المشاركين الدوليين أكثر من 370 مندوباً من 173 دولة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لما سيكون أول حدث بهذا الحجم يقام في العالم منذ بداية الجائحة العالمية الحالية. واطّلع الموفدون أثناءه على مستجدات العمليات والأمن، بالإضافة إلى تدابير مواجهة «كوفيد-19» المشددة والمتخَذة لصون سلامة العاملين في «إكسبو»، ومشاركيه، وزواره.

وبالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، سيرحب «إكسبو 2020»، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بالعالم أجمع في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

- اجتماع المشاركين الدوليين حضره 370 مندوباً من 173 دولة، لمناقشة الاستعدادات النهائية للمعرض.

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