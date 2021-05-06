1.129 مليار درهم عائدات «دبي لصناعات الطيران» الربعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلة إجمالي عائدات بلغ 307.5 ملايين دولار (نحو 1.129 مليار درهم) مقابل 352 مليون دولار (1.292 مليار درهم) تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الأرباح المعدلة قبل الضريبة بلغت 25 مليون دولار (نحو 92 مليون درهم)، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 83.8 مليون دولار (308 ملايين درهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت السيولة المتاحة أكثر من 3.277 مليارات دولار (نحو 12 مليار درهم).

وأضافت الشركة أنها حققت زخماً قوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 مع نمو متتابع في إيرادات الإيجار بنسبة 7.1%.

وأشارت إلى أن استحواذات ومبيعات أصول الطائرات المملوكة والمدارة بلغت 573 مليون دولار و152 مليون دولار على التوالي، بينما وصلت التدفقات النقدية التشغيلية إلى 218 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «شهدنا مستوى قوياً من النشاط التجاري في الربع الأول من عام 2021 في كل من قسمي تأجير الطائرات والهندسة، حيث سجلت الإيرادات في قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران ارتفاعاً قياسياً، وسجل قسم تأجير الطائرات في الشركة نمواً متسلسلاً في إيرادات الإيجار مدفوعاً بصافي الإضافات إلى محفظتنا من الطائرات المملوكة».

وأضاف: «واصلنا الاكتتاب في الطائرات ذات التكنولوجيا الحديثة ونجحنا في تنمية محفظة طائراتنا من خلال استلام 13 طائرة جديدة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود في الربع الأول من العام الجاري».

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