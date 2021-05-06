«العربية للطيران أبوظبي» تسيّر رحلات مباشرة إلى طشقند

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية للطيران أبوظبي» أمس، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وطشقند عاصمة أوزبكستان اعتباراً من 24 يونيو المقبل.

وأفادت الشركة في بيان، بأن طشقند تمثل الوجهة العاشرة لـ«العربية للطيران أبوظبي» منذ إطلاق رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وطشقند عبر الموقع الإلكتروني: (www.airarabia.com) أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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