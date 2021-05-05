«فلاي دبي» توسع شبكتها إلى 80 وجهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن إطلاقها مزيداً من الوجهات، لتصل شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة.

وكشفت الناقلة في بيان أنها ستوسع شبكتها في روسيا إلى 11 نقطة، مع تسيير رحلات إلى مطار «موسكو جوكوفسكي» الدولي اعتباراً من 12 مايو الجاري، ومطار «نوفوسيبيرسك تولماتشيفو» اعتباراً من 28 مايو، ومطار «بيرم» اعتباراً من الثاني من يونيو المقبل، فيما تستأنفت رحلاتها إلى أربع وجهات أخرى في السوق الروسية خلال مايو الجاري.

كما أعلنت الشركة عن استئناف الرحلات إلى مطار بندر عباس الإيراني اعتباراً من 12 مايو، ومطار مشهد اعتباراً من 13 مايو، لتغطي عملياتها في إيران خمس وجهات، بما في ذلك «لار» وشيراز وطهران.

وكانت «فلاي دبي» أعلنت، أخيراً، عن تسيير رحلات موسمية إلى «بودروم» و«طرابزون» في تركيا، إضافة إلى «باتومي» الجورجية.

ومن المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها الموسمية إلى مطار «تيفات» الدولي في الجبل الأسود اعتباراً من 25 يونيو، ما يوفر للركاب مزيداً من الخيارات للسفر إلى الوجهات الشهيرة خلال الصيف المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «مرت 11 سنة على أول رحلة لـ(فلاي دبي) إلى روسيا، وخلال تلك الفترة، وسعنا شبكتنا في روسيا لتوفير رحلات جوية مباشرة من تلك المدن الرئيسة في روسيا إلى دولة الإمارات، ومعظمها أقل من أربع ساعات طيران».

وأضاف: «جعلنا الوصول إلى دبي أكثر سهولة، وفي الوقت نفسه قمنا بتحسين رحلات الربط بأكثر من 155 وجهة من محور الطيران الدولي في دبي».

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «(فلاي دبي) تقدم خدمات مريحة وموثوقة لركابها، سواء اختاروا السفر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية».

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