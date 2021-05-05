«أدنوك» تكشف عن مبادرة لرفع كفاءة عملية طرح المناقصات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن تطبيق مبادرة مبتكرة تهدف إلى رفع الكفاءة في عملية طرح المناقصات.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا البرنامج يدعم جهود «أدنوك» المتواصلة لتبسيط إجراءات التعاقد على المشتريات، وتحقيق أقصى قيمة ممكنة لها وللموردين ولمزودي الخدمات المتعاملين معها.

ويهدف البرنامج إلى توحيد الشروط والأحكام الخاصة بمناقصات التعاقد على شراء وتوريد السلع والخدمات الخاصة بالحفر وحقول النفط لأعمال «أدنوك»، على مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز، حيث يتم الآن تطبيق شروط وأحكام المناقصات التنافسية ذاتها على جميع مقدمي العروض والعطاءات لـ«أدنوك» المؤهلين، ما يقلص الجدول الزمني للمفاوضات القانونية من أشهر إلى أسابيع.

ولضمان تنفيذ هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، قامت الشؤون القانونية لدى «أدنوك» بالتعاون مع دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج، ودائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في الشركة، بتطوير شروط وأحكام وأفضل الممارسات العالمية الموحدة لقطاع النفط والغاز، الخاصة بتوريد سلع وخدمات الحفر وحقول النفط لدعم المشتريات التي تحتاج إليها نشاطات وعمليات «أدنوك»، عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة.

كما تم أخذ آراء مزودي السلع والخدمات المؤهلين مسبقاً لدى «أدنوك» حول الشروط التجارية، والمخاطر والمتطلبات التشغيلية، ومناقشة شروط ومعايير «أدنوك» الموحدة مع المقاولين وموردي الخدمات العاملين مع أدنوك.

وقال نائب رئيس أول للمشتريات في «أدنوك»، جاسم سعيد، إن «هذه المبادرة تسهم في تسريع وتيرة عملية طرح وتقديم المناقصات بصورة كبيرة في (أدنوك)، كما يعكس هذا النهج جهودنا الرامية إلى تطوير العمليات التجارية عبر مشروعاتنا وأعمالنا، وتعزيز المرونة، والتكيف مع متطلبات أسواق الطاقة سريعة التطور والتغير».

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