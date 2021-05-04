"طيران الإمارات": الشركة تستعيد 85% من شبكة وجهاتها العالمية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة طيران الإمارات، عدنان كاظم، إن الشركة استأنفت رحلاتها الجوية لخدمات الركاب إلى 120 محطة حول العالم تمثل نحو 85% من عدد الوجهات التي كانت تشغلها الناقلة قبل جائحة "كوفيد-19"، لافتاً إلى أنها تخطط لاستعادة نحو 70% من الطاقة الاستيعابية حتى فصل الشتاء 2021.

وبين كاظم خلال تصريحات صحافية على هامش مؤتمر سوق السفر العربي في دبي اليوم، أن معدل الحجوزات المستقبلية لتذاكر الطيران في تحسن خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن الناقلة تخطط لتشغيل 30 إلى 40 طائرة من طراز "إيرباص إيه 380" خلال فصل الصيف تماشياً مع توقعات الطلب المستقبلي.



وذكر أن الطلب على السفر المميز "الدرجة الأولى ورجال الأعمال"، شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

ولفت كاظم إلى أن الشركة أتاحت منذ أن استأنفت عملياتها، العديد من التسهيلات بما في ذلك المرونة التي اتبعتها بخصوص تذاكر الطيران وإعادة الحجز، فضلاً عن توفير التأمين الإلزامي لتغطية مخاطر "كوفيد-19"، موضحاً أن إجراءات السلامة التي طبقتها الناقلة في مختلف مراحل السفر أسهمت في تعزيز الثقة بالسفر الجوي.

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