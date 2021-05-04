«غرفة دبي» تدعم 1000 شركة ناشئة لتعزيز حضورها الرقمي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق أكاديمية «غرفة دبي - تيك توك»، التي تعتبر برنامجاً تعليمياً لمدة أربعة أسابيع لمساعدة نحو 1000 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة على تعزيز حضورها الرقمي وتنمية وتطوير أعمالها من خلال منصة «تيك توك».

وذكرت «غرفة دبي» في بيان أمس، أن الإعلان عن الأكاديمية جاء خلال التوقيع على مذكرة تفاهم تمتد صلاحيتها لعامين بين الغرفة و«تيك توك»، إذ سيتاح أمام المشاركين الوصول إلى منصة إلكترونية تعليمية ستوفر تدريباً متخصصاً حول التسويق الرقمي والإلكتروني، وكيفية البدء بتأسيس حساب على «تيك توك»، وتطوير المحتوى الإبداعي والاستفادة من حملات التسويق والتحسين والتواصل المباشر مع الأعمال بحثاً عن أفكار لمشروعات ناشئة.

وتشمل فوائد البرنامج التعليمي المتطور جلسات تبادل الخبرات مع مختصين، وفرص الفوز بجوائز لأفضل فيديو «تيك توك»، وأفضل حملة، وفرص الاستفادة من التوجيه والإرشاد، إضافة إلى الحصول على شارة المشاركة الرقمية في البرنامج لكل المستفيدين الذين أتموا جميع مراحل البرنامج.

وتهدف الشراكة مع «تيك توك» إلى تعزيز اعتماد الشركات على أفضل الممارسات في مجال التجارة الإلكترونية، وتبادل المعارف والخبرات في التفاعل والتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن هذه الشراكة الاستراتيجية ستوفر معارف حديثة وأدوات متطورة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس حضورهم وتواجدهم الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي الديناميكية، والاستفادة منها في تعزيز قوة علامتهم التجارية والوصول لقاعدة عملاء أكبر على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

من جهته، قال مدير عام حلول الأعمال العالمية في شركة «بايت دانس» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، شانت أوكنيان، إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة تشكل العمود الفقري للاقتصاد، ولهذا السبب نحن سعداء بعقد شراكة مع غرفة تجارة وصناعة دبي لإطلاق برنامج تعليمي متخصص مدته أربعة أسابيع، للمساهمة في تمكين هذه الشركات من التعبير بطريقة إبداعية والتواصل بكفاءة مع الجمهور».

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