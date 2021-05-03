8489 «مركبة خضراء» مسجّلة في دبي حتى نهاية فبراير

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن إجمالي عدد محطات شحن السيارات الكهربائية، التي أنجزتها في مختلف مناطق دبي، بلغ 300 محطة حتى الآن، مشيرة إلى أنها استكملت تركيب محطتين من محطات «الشاحن الأخضر» في معرض «إكسبو 2020 دبي»، فيما تعمل على تركيب 15 محطة أخرى تقع في أجنحة الفرص والاستدامة والتنقل ضمن المعرض المرتقب، كما تعمل على تركيب محطات شحن فائقة السرعة في عدد من المواقع الرئيسة بالإمارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد حاملي بطاقة «الشاحن الأخضر» بلغ 3210 متعاملين، منذ إطلاق المبادرة عام 2015 وحتى 31 مارس الماضي، مضيفاً أن إجمالي عدد المركبات الكهربائية المسجّلة في دبي، وفقاً للبيانات الرسمية، وصل إلى 2473 مركبة، في حين بلغ عدد المركبات الهجينة في الإمارة 6016 مركبة، ما يجعل إجمالي المركبات الخضراء المسجّلة في دبي يصل إلى 8489 مركبة حتى نهاية فبراير الماضي.

إنجاز

وتفصيلاً، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة أنجزت 300 محطة من محطات «الشاحن الأخضر» لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء الإمارة، سواء في الهيئات الحكومية أو المطارات أو محطات الوقود، إضافة إلى مراكز التسوّق وبعض العيادات الطبية والمستشفيات، فضلاً عن العديد من المكاتب التجارية والمجمعات السكنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف الطاير لـ«الإمارات اليوم» أنه في إطار التشجيع على استخدام السيارات الكهربائية، فقد حرصت «ديوا» على إنشاء محطات «الشاحن الأخضر» في منطقة حتا، لتحفيز السكان على استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، موضحاً أنه يوجد حالياً ثلاث محطات لشحن السيارات الكهربائية في مركز إسعاد المتعاملين، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي - فرع حتا ومحطة «إينوك» والمكتبة العامة.

محطات «إكسبو»

وأشار إلى أنه في إطار الجهود الرامية إلى جعل معرض «إكسبو 2020 دبي» مستداماً أثناء فترة إقامته على مدى ستة أشهر، وما بعدها، فإن «ديوا» استكملت تركيب محطتين من محطات «الشاحن الأخضر» في موقع «إكسبو»، فيما تعمل على تركيب 15 محطة في كل من أجنحة الفرص والاستدامة والتنقل، بهدف خدمة السيارات الكهربائية والهجينة لزوّار المعرض، مبيناً أن الهيئة تعتزم توفير خمس محطات في كل جناح، بما يتيح شحن 30 سيارة كهربائية في الوقت ذاته.

وذكر الطاير أن الهيئة استكملت، أخيراً، تركيب محطة «الشاحن الأخضر» فائق السرعة للسيارات الكهربائية (تيار مباشر بقوة 150 كيلوواط) في محطة «إينوك» ضمن «إكسبو دبي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «ديوا» تعمل على تركيب المزيد من محطات الشحن فائق السرعة في مركز الهيئة الرئيس والمواقع الرئيسة في دبي.

المواقع

ولفت إلى أنه يمكن للمتعاملين التعرف وتحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء إمارة دبي، باستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، علاوة على مجموعة متنوّعة من منصّات الخرائط الرقمية مثل «خرائط غوغل».



عدد المركبات

كشف الطاير أنه وفقاً للبيانات المسجّلة، فإن إجمالي عدد المركبات الكهربائية في إمارة دبي وصل إلى 2473 مركبة حتى نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ عدد المركبات الهجينة في الإمارة 6016 مركبة، ما يجعل إجمالي المركبات الخضراء المسجلة في دبي 8489 مركبة.

وبيّن أن عدد السيارات الحكومية الكهربائية في دبي يبلغ حالياً 258 مركبة، في حين وصل عدد السيارات الحكومية الهجينة إلى 2653 مركبة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد حاملي بطاقة «الشاحن الأخضر» بلغ منذ إطلاق المبادرة عام 2015 وحتى 31 مارس من العام الجاري 3210 متعاملين.

محفزات الاستخدام

أكد الطاير أن تطوير هيئة كهرباء ومياه دبي المستمر لمبادرة «الشاحن الأخضر»، وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية، إلى جانب إطلاق مجموعة من المحفزات، أسهمت في زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارة، مبيناً أن من أبرز تلك الحوافز إتاحة الشحن المجاني للسيارات الكهربائية غير التجارية فقط حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة لـ«ديوا»، وليس في محطات الشحن المنزلية.

وأوضح أنه بالنسبة لمالكي السيارات التجارية، التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلوواط/‏ ساعة، لافتاً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، قدمت من جانبها حوافز أخرى تشمل تخصيص مواقف من دون رسوم مخصصة للسيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض رسوم الهيئة عند تسجيل السيارات الكهربائية، والإعفاء من رسم ملصق «سالك».

التسجيل

أضاف الطاير أن علاوة على ذلك، أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي، أخيراً، لمالكي السيارات الكهربائية إجراء معاملاتهم والتسجيل في مبادرة «الشاحن الأخضر»، والحصول على خدمات الشحن والفواتير وتسوية الفاتورة النهائية، من خلال تقنية «بلوك تشين»، بما يمكن المتعاملين من إدارة المعاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة وأمان، ويقلل الجهد والوقت.

ولفت إلى أن «ديوا» تتيح لجميع مالكي السيارات الكهربائية المسجلين في خدمة «الشاحن الأخضر»، شحن سياراتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتوافر في محطات الشاحن الأخضر العامة التابعة للهيئة، بما يتيح لهم شحن سياراتهم باستخدام التطبيق أو باستخدام بطاقة «الشاحن الأخضر».

«الشاحن الأخضر»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «الشاحن الأخضر» عام 2015، لإنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية للمستخدمين في جميع أنحاء إمارة دبي، حيث لم يكن في دبي حينها سوى عدد محدود من السيارات الكهربائية، نظراً إلى عدم توافر البنية التحتية اللازمة لشحن هذا النوع من السيارات. ومن هذا المنطلق، أخذت الهيئة زمام المبادرة بصفتها المزوّد الحصري للكهرباء في دبي، وأنشأت البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، لتشجيع الجمهور على اقتناء هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة.

• إتاحة الشحن المجاني للسيارات الكهربائية غير التجارية حتى 31 ديسمبر 2021.

• 3210 متعاملين عدد حاملي بطاقة «الشاحن الأخضر»، منذ إطلاق المبادرة عام 2015 حتى نهاية مارس.

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