مايو يستهل تصرفاته العقارية ببيع فيلا بـ 20 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

استهلت التصرفات العقارية في دبي تداولات شهر مايو الجاري ببيع فيلا في «نخلة جميرا» بقيمة 20 مليون درهم، وفق إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أظهرت تنفيذ تلك الصفقة العقارية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أخيراً، تقريراً حول توجه الأثرياء والمشاهير إلى الاستثمار العقاري في دبي، إذ توقع خبراء زيادة أعداد الصفقات الكبيرة التي تتم من طرف هؤلاء، في ظل تداعيات جائحة فيروس «كورونا» في العالم، واعتبار دبي ملاذاً آمناً من الناحيتين الاقتصادية والصحية.

وذكر الخبراء أن العديد من الأثرياء اشتروا عقارات في دبي، بالتزامن مع تشدد الإجراءات التي تتخذها بلدانهم، لاسيما الإغلاق، ونجاح الإمارات في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتفاع معدلات تقديم اللقاحات للسكان إلى مستويات قياسية مقارنة ببقية دول العالم.

وأظهرت إحصاءات «أراضي دبي» أن مناطق «نخلة جميرا»، «برج خليفة»، «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، و«الخليج التجاري»، (من المناطق الأعلى سعراً في دبي)، سجّلت إجمالي مبيعات بلغ 10.8 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 5.09 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2020، محققة قفزة بنسبة بلغت 112%.

في السياق نفسه، أشار تقرير لشركة «بروبرتي مونيتور» للاستشارات العقارية، إلى تداول 84 عقاراً كبيراً، الشهر الماضي، تبلغ قيمة كل منها 10 ملايين درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news