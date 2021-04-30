«موانئ دبي» تُطلق منصّة إلكترونية عالمية لتجارة الجملة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، أمس، عن إطلاق المنصّة الإلكترونية العالمية لتجارة الجملة «DUBUY.com»، ابتداءً من رواندا في إفريقيا، مع خطط مستقبلية للتوسّع في جميع أنحاء إفريقيا والعالم.

وأفادت المجموعة في بيان بأن موقع «DUBUY.com» سيضيف ممرات تجارية رقمية إلى القنوات التجارية الفعلية التي أنشأتها «موانئ دبي العالمية» عبر القارة الإفريقية من خلال استثماراتها في الموانئ والمحطات والعمليات اللوجستية.

تعاون

وذكرت المجموعة أن موقع «DUBUY.com» يعتمد على التعاون مع الشركات المحلية والحكومة الرواندية للمساعدة في إتاحة وصول الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق العالمية، بالاستفادة من خدمات سلسلة التوريد المتكاملة في مجموعة موانئ دبي العالمية، لتلبية طلبات التصدير واستلام البضائع.

وأشارت إلى أن المنصّة تتيح أيضاً أمام الشركات العالمية والمحلية فرصة إيجاد شركاء تجاريين جُدد في إفريقيا وخدمتهم، بما يفتح مجالاً واسعاً للوصول إلى الأسواق سريعة النمو.

ومن خلال الجمع بين منصّة «DUBUY.com» والبنية التحتية اللوجستية المادية لمجموعة موانئ دبي العالمية وحلولها اللوجستية القائمة على البيانات، سيتم حلّ عدد من التحديات الرئيسة التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية، ويشمل ذلك التنفيذ الموثوق للتعاملات والمعاملات المالية الآمنة وحركة البضائع.

قنوات للتجارة

وقالت الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا، كلير أكامانزي: «من خلال «DUBUY.com» سيتمكن روّاد الأعمال في رواندا من جعل المستحيل ممكناً لفتح قنوات للتجارة مع دولة الإمارات وغيرها من الدول»، لافتة إلى أن الأفراد والشركات حول العالم، يلجأون إلى حلول التكنولوجيا لمساعدتهم خلال مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد-19»، وتسهيل وصولهم إلى ممرات التجارة العالمية.

وأضافت أنه يمكن لمنصّات التجارة الإلكترونية ذات المستوى العالمي والمدعومة بشبكات لوجستية مبتكرة وموثوقة أن تُلبي جميع متطلبات العمليات التجارية، وتُحوّل طريقة إنجاز الأعمال في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وأوضحت أكامانزي، أن منصّة «DUBUY.com» تُعد أول متجر مخصّص يتم إنشاؤه على الإنترنت لخدمة المصدّرين والمستوردين والمصنّعين المرخَصين رسمياً في رواندا، والتي استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية فيها بالفعل عبر مركز لوجستي يُوفر خدمات مناولة الحاويات وسلسلة التبريد والمستودعات الجمركية.

نموذج جديد

من جهته، قال المدير التنفيذي للعمليات في «دبي التجارية العالمية»، محمود البستكي، إن «موقع (DUBUY.com) يمثل نموذجاً جديداً مبتكراً للشراكة مع دولة الإمارات عبر تعزيز القدرات الحالية في رواندا، وفتح الأعمال والأسواق بصورة أساسية من خلال تمكين التجارة وتحقيق الابتكار».

وأضاف أن المنصّة التكنولوجية الجديدة، ستتيح أمام الشركات المحلية في رواندا فرصة للتحول إلى مؤسسات تصنيع وتصدير دولية، عبر ربطها بأسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي بقية أنحاء العالم.

وبيّن البستكي أن ذلك يشمل الترويج للصادرات القيّمة في رواندا، مثل الشاي والقهوة والأعمال الزراعية، من خلال شبكة تركّز على ترقية لوجستيات سلسلة التوريد في البلاد، ضمن المناطق الحضرية والريفية على حدّ سواء، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى الأدوات الرقمية الجديدة التي ستساعد الشركات المحلية على الازدهار.

بدوره، قال المدير التنفيذي لشؤون العمليات للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا لدى «موانئ دبي العالمية»، مايك باسكاران، إن «(موانئ دبي العالمية) تستثمر في بناء مستقبل التجارة العالمية، حيث تتمثل رؤيتنا في إنشاء ممرات أكثر كفاءة للتجارة لخدمة عملائنا، من خلال موانئنا وخدماتنا اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات، والتي ندعمها الآن من خلال منصّات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

الأسواق الإلكترونية

يشار إلى أن الأسواق الإلكترونية عبر الإنترنت، تعد فرصة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في إفريقيا التي تُسجل حالياً نسبة تقل عن 0.5% من إجمالي التجارة الإلكترونية العالمية، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة.

وفي عام 2018، بلغت التجارة بين دولة الإمارات ورواندا 1.6 مليار درهم (نحو 434.8 مليون دولار)، في ظل نمو حجم التجارة بينهما، على مدار العقد الماضي، في إطار العلاقات الثنائية وتوسع الروابط الاقتصادية بين البلدين.

متجر شامل

تقدم منصّة «DUBUY.com» متجراً موحّداً شاملاً يستوفي معايير الأمان في جميع التعاملات عبر الموقع، ابتداءً من ضمّ المورّدين الموثوق بهم فقط، ووصولاً إلى إدراج مزوّدي خدمات الدفع الروّاد، مثل بوابة رسوم للدفع التابعة لـ«دبي التجارية». وستكون هناك رسوم شحن مخفضة للغاية يتم التفاوض عليها، مع صناديق تحكّم أسبوعية تتنقل بين المنشأ والوجهة ضمن أوقات عبور مضمونة، وبكلفة شحن تحفيزية.

وسيتم تخصيص طرق الشحن وفقاً لحجم كل معاملة وبما يتلاءم مع متطلباتها.

وتتوّج هذه المزايا جميعاً عبر توفير منصّة تتميز بالمرونة والاستجابة الفعالة، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً أساسياً للتجارة مع رواندا، ومركزاً لعمليات التجارة الإلكترونية العالمية.

منصة «DUBUY.com» تمكّن روّاد الأعمال في رواندا من فتح قنوات تجارية مع الإمارات، وغيرها من الدول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news