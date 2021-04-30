%2.59 ارتفاعاً في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعة التحويلية في دبي، خلال الربع الرابع من العام الماضي، ارتفاعاً بنسبة 2.59% مقارنة بالربع ذاته من عام 2019.

وأوضح مركز دبي للإحصاء، في تقرير أمس، أن ذلك يرجع إلى ارتفاع إنتاج كل من المنتجات الغذائية بنسبة 29.34%، الذي دفع المؤشر بمقدار 2.69 نقطة، ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 18.04%، والذي دفع المؤشر بمقدار 2.14 نقطة والملابس بنسبة 69.50%، والذي دفع المؤشر بمقدار 1.67 نقطة والمعدات الكهربائية بنسبة 27.43%، والذي دفع المؤشر بمقدار 1.08 نقطة والفلزات القاعدية بنسبة 7.64%، والذي دفع المؤشر بمقدار 0.95 نقطة وصناعات تحويلية أخرى بنسبة 68.38%، والذي دفع المؤشر بمقدار 0.68 نقطة.

في المقابل، بيّن تقرير «دبي للإحصاء»، أن بعض الصناعات سجلت انخفاضاً في إنتاجها مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، حيث انخفض إنتاج كل من الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 34.53%، والذي خفض المؤشر بمقدار 3.75 نقاط وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 15.15%، والذي خفض المؤشر بمقدار 1.11 نقطة والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 16.34%، والذي خفض المؤشر بمقدار 0.79 نقطة ومعدات النقل الأخرى 22.22%، والذي خفض المؤشر بمقدار 0.71 نقطة والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 19.33%، والذي خفض المؤشر بمقدار 0.34 نقطة.

وعلى الصعيد ربع السنوي، أثمرت جهود حكومة دولة الإمارات في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، إذ اتخذت الحكومة كل التدابير الاستباقية للتصدي لأية تداعيات محتملة من انتشار الفيروس على مختلف المستويات الصحية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، وقامت بوضع الخطط الاقتصادية التحفيزية على المستويين الاتحادي والمحلي بما يكفل استمرار مسيرة التنمية.

وأسهم ذلك في استمرار مؤشر التعافي في حركة الإنتاج الصناعي بإمارة دبي، فقد سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعة التحويلية خلال الربع الرابع من عام 2020 ارتفاعاً مقداره 2.47% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

أما على الصعيد السنوي، سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعة التحويلية، انخفاضاً مقداره 3.18% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2019.

إنتاج الأغذية ارتفع 29.34% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

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