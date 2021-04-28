نقل 5% من لقاحات «كوفيد-19» عالمياً عبر دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن في شركة طيران الإمارات، أنها تقود منذ بدء انتشار جائحة فيروس كوونا المستجد «كوفيد ــ 19»، الصناعة العالمية في نقل لقاحات «كوفيد-19»، وغيرها من المستحضرات الدوائية الأساسية، ومعدات الوقاية الشخصية، والمواد الغذائية، كاشفة عن نقل وتسليم نحو 5% من إجمالي لقاحات «كوفيد-19» بسرعة وأمان في مختلف أنحاء العالم.

وأفادت في بيان لها أمس، بأنها نقلت نحو 59 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد-19» من مواقع الإنتاج، إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم، ضمن شبكة خطوطها عبر دبي، فيما توزعت اللقاحات التي نقلتها على ستة أنواع مختلفة.

ووفقاً للبيان، فإن الحكومات والسلطات الصحية في جميع أنحاء العالم، تكثف جهودها لحماية المجتمعات من «كوفيد-19»، وذلك بنشر اللقاحات على نطاق واسع، في وقت تشير فيه تقديرات «Our World in Data»، وهي منظمة للبحوث والبيانات المتعلقة بإحراز التقدم في مواجهة أكبر مشكلات العالم، إلى أنه تم إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات على مستوى العالم. وقد نقلت جرعة واحدة من كل 20 جرعة لقاح لفيروس «كورونا» المستجد حول العالم عبر دبي على طائرات «طيران الإمارات».

مرفق متخصص

وذكرت «الإمارات للشحن الجوي» أنها تمتلك في مركزها الرئيس بدبي مرفقاً مخصصاً حائزاً اعتماد الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد GDP، ويستخدم لتخزين ونقل لقاحات «كوفيد-19» من مواقع التصنيع إلى شبكة من الوجهات تتوزع على القارات الست.

وأوضحت أنه، وبفضل طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض، والمعدات المبتكرة، مثل الحاويات المبرّدة والخاصة، استطاعت «الإمارات للشحن الجوي»، منذ أكتوبر 2020، نقل وتسليم نحو 5% من إجمالي لقاحات «كوفيد-19» بسرعة وأمان في مختلف أنحاء العالم.

مبادرة لوجستية

وأشارت «الإمارات للشحن الجوي» إلى تعاونها في يناير 2021 مع «موانئ دبي العالمية»، ومؤسسة مطارات دبي، والمدينة الدولية للخدمات الإنسانية، لإطلاق مبادرة لوجستية عالمية لنقل وتوزيع اللقاحات عبر دبي، كما وقعت في فبراير 2021 مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات «كوفيد-19»، دعماً لـ«مرفق كوفاكس» COVAX Facility، المبادرة العالمية التي تهدف إلى توزيع عالمي عادل للقاحات.

وأكدت «الإمارات للشحن الجوي» أن دبي ودولة الإمارات حافظتا على موقعيهما ومركزيهما الرياديين في قلب سلاسل اللوجستيات والتوريد العالمية خلال جائحة «كوفيد-19». وحققت دولة الإمارات أيضاً تقدماً سريعاً في تطعيم مواطنيها والمقيمين ضد الفيروس، حيث أعطوا أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاحات «كوفيد-19» حتى الآن. كما شغّلت «طيران الإمارات» أخيراً رحلة خاصة «ئي كيه 2021» احتفالاً بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة في حملة التطعيم.

نقل الأدوية واللقاحات الحساسة

تعد «الإمارات للشحن الجوي» رائداً عالمياً في النقل الجوي للأدوية واللقاحات الحساسة للحرارة، إذ تنقل يومياً أكثر من 200 طن من الأدوية في جميع أنحاء العالم على طائرات «طيران الإمارات»، ما يساعد على توفير العلاجات للمجتمعات العالمية. وتوفر الناقلة أيضاً منتج «الإمارات فارما» الخاص بالنقل الآمن والفعال للمستحضرات الدوائية والطبية الحساسة للحرارة. كما تعمل بالتعاون مع شركاء المناولة الأرضية عبر أكثر من 30 وجهة مختلفة في جميع أنحاء العالم ضمن «برنامج ممرات الأدوية» لتوفير حماية معززة من الحرارة للمنتجات الصيدلانية من المنشأ وصولاً إلى الوجهة النهائية.

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