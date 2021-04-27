2.88 مليار درهم إيرادات «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في 3 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة إيرادات بلغت 2.88 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.2% عن الربع السابق، فيما سجلت أرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.12 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.7% عن الربع السابق، في حين بلغ صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 257 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 38.7% عند استثناء عملية خفض قيمة الشهرة التي سجلت في الربع الرابع من العام الماضي، بينما بلغت النفقات الرأسمالية التي ضختها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 568 مليون درهم.

الهاتف المتحرك

وأفادت الشركة في بيان باستقرار إيرادات خدمات الهاتف المتحرك عند 1.31 مليار درهم، مرجعة ذلك إلى النمو الذي شهدته قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 1.9% لتصل إلى 6.8 ملايين مشترك بنهاية الرابع الأول، الأمر الذي أسهم في تخفيف تأثير الانخفاض الطفيف في متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) (بنسبة -0.7٪ على أساس ربع سنوي).

«الثابت»

وواصلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت مسار نموها خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.4% على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 663 مليون درهم. وقد استهلت الشركة العام الجديد بنتائج مشجعة للغاية مع إضافة 13 ألف مشترك في خدمات النطاق العريض على امتداد دولة الإمارات، لتنهي الربع الأول بقاعدة مشتركين في خدمات النطاق العريض بلغت 248 ألف مشترك.

إيرادات

ونمت الإيرادات الأخرى للشركة بنسبة 16.5% على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 908 ملايين درهم. وجاء هذا النمو نتيجة لارتفاع إيرادات مبيعات الجملة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطلب القوي على هواتف «آي فون 12» من جانب المتعاملين.

تعافٍ تدريجي

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن «نهاية الربع الأول من هذا العام تتزامن مع مرور سنة كاملة منذ بدء جائحة (كوفيد-19)، وقد واصلنا خلال الربع الأول من عام 2021 ملاحظة علامات إضافية على التعافي التدريجي الذي تشهده الأعمال»، مشيراً إلى أن «عجلة الاقتصاد وحركة الأسواق تشهد بشكل عام انتعاشاً ملحوظاً».

تحديث

وتابع الحساوي: «حافظنا خلال هذا الربع الأول على التزامنا بالاستثمار في تحديث شبكتنا، وقد أثبتت استراتيجيتنا الخاصة بإدارة رأس المال نجاحها لاسيّما مع الاتجاهات المشجعة التي لاحظناها من خلال توفير خدمات النطاق العريض لعدد كبير من المتعاملين الجدد عبر دولة الإمارات، إضافة إلى مبيعات الأجهزة الذكية».

13 ألف متعامل جديد

قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «أضفنا 13 ألف متعامل جديد لقاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت خلال الربع الأول، كما يشكل الطلب الكبير على هواتف (آي فون 12) والهواتف الذكية الأخرى المزودة بتقنية الجيل الخامس مؤشراً واضحاً إلى الطلب من جانب المتعاملين على خدمات شبكة الجيل الخامس».

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