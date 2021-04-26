75 مليون درهم قيمة مستحقات ضريبية رصدتها "الاتحادية للضرائب" خلال زياراتها الميدانية بالربع الأول من 2021

في إطار جهودها الرقابية المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وزيادة مستوى الامتثال الضريبي؛ نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب - بالتعاون مع الجهات المعنية - 2,707 زيارات ميدانية تفتيشية من خلال 35 حملة في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الوسائل المتطورة التي تطبقها الهيئة خلال عمليات التفتيش، والتي تتوافق مع أفضل الممارسات تمكن فرق التفتيش من تنفيذ مهامها بدقة كبيرة، وذلك عبر أحدث الآليات الميدانية والإلكترونية، مما يساهم في إحكام الرقابة على الأسواق لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة.

وقال سعادته: " من بين هذه الآليات الهامة "نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير عام 2019 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بهذا الشأن، حيث يتم تثبيت "الطوابع الضريبية الرقمية" على علب السجائر والتبغ ومنتجاته بما فيها تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، بعد تسجيل هذه الطوابع في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات".

وأضاف سعادته: " تؤكد نسب الالتزام الضريبي التي تم رصدها من واقع نتائج الحملات التفتيشية المنفذة خلال الربع الأول من العام الحالي نجاح الجهود الرقابية للهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وفي الوقت ذاته تكثف الهيئة جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية باعتبارهم شركاء استراتيجيين لتمكينهم من الامتثال الذاتي والتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي".

وأكد سعادته حرص الهيئة على حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الضارة الغير مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال التنفيذ الدقيق للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال إجراءات دقيقة لإحكام الرقابة على أسواق الدولة تتميز بأعلى معايير الوضوح والشفافية.

وأوضحت سارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب أن الزيارات الميدانية التفتيشية المنفذة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي تم خلالها ضبط 256 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، و248 مخالفة (ضبطية) لمنتجات مخالفة ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بلغت قيمتها الإجمالية التي رصدتها الهيئة 75 مليون درهم، تمثلت في نحو 3.3 ملايين علبة مخالفة من التبغ ومنتجاته لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية"، ونحو 58.2 ألف كيلو جرام من منتجات تبغ الأرجيلة (المعسل) المخالفة التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية"، و1,316 من أدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وقالت: "خلال هذه الزيارات التفتيشية تم كذلك ضبط أكثر من 11,166 عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة".

وأضافت سارة الحبشي: "تخطت نسبة الالتزام بتشريعات ضريبة القيمة المضافة لدى المنشآت التجارية التي شملتها الحملات التفتيشية المنفذة خلال الربع الأول من 2021 نسبة 77 %، مما يعد مؤشراً على التحسن الملحوظ بمعدلات الالتزام الضريبي في أسواق الدولة، وستواصل الهيئة حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف زيادة معدلات الالتزام الضريبي، والحد من التعاملات المخالفة للتشريعات والإجراءات الضريبية، آملين قيام جميع الخاضعين للضريبة بالالتزام بتطبيق التشريعات الضريبية تجنباً للمخالفات".