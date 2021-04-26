«دبي للسلع المتعددة» يحوّل دبي إلى مركز دولي لتجارة الكاكاو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن خطط لإطلاق مركز كاكاو متطور تابع له في دبي.

وأوضح المركز، في بيان، أنه سيحتضن في البداية مجموعة مختارة من خدمات الكاكاو داخل مركز القهوة التابع له في جبل علي ابتداءً من منتصف عام 2021، وسيحوّل الإمارة إلى مركز تجاري دولي لهذه المادة ذات الطلب العالي، وذلك كجزء من استراتيجيته التنموية متوسطة إلى طويلة الأجل.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يمثل المرحلة التالية من استراتيجيتنا للنمو، وسيشهد تحويل دبي إلى مركز عالمي لتجارة الكاكاو».

وأضاف بن سليم: «لم يتصوّر كثيرون أن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة ومركز القهوة التابع للمركز أيضاً سيصلان إلى مستويات التجارة التي نراها اليوم، لذلك من خلال الاستفادة من خبراتنا المكتسبة من تطوير وتنمية هذه السلع، نرى في الكاكاو وإمكانات نموّه العالية الخطوة المنطقية التالية».

وبيّن أنه «فيما سيكون ربط المنتجين بالمستهلكين جزءاً مهماً من نموذج عملنا، فإننا سنضمن أن يتّبع مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نهجنا عالي المستوى تجاه الاستدامة، بما يعطي الأولوية لتعزيز القيمة عبر سلسلة التوريد بأكملها».

وأشار إلى أن المركز على تواصل مع مجموعة من الجهات الفاعلة في صناعة الكاكاو، بما في ذلك «بلو سترايبس إيربان كاكاو» (Blue Stripes Urban Cacao)، وأصحاب المصلحة في غرب إفريقيا وأميركا الجنوبية، من أجل فهم احتياجات السوق بشكل أفضل.

يشار إلى أن المركز، سيعلن لاحقاً عن سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول الكاكاو تركّز على زيادة الوعي بهذه المادة.

• المركز يتواصل مع أصحاب المصلحة لفهم احتياجات السوق.

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