دبي التجاري يطلق أول منصة استشارات استثمارية آلية في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق تطبيق CBD Investr، ليصبح أول بنك في المنطقة يقدم منصة استشارات استثمارية آلية.

تم تطوير هذا التطبيق الاستثماري المبتكر بالشراكة مع InvestSuite، وهي شركة رائدة في مجال تقنيات الثروة ومقرها بلجيكا. ويقوم التطبيق بإدارة المحافظ الاستثمارية بفاعلية لتقديم أداء مثالي معدّل حسب المخاطر وذلك بفضل الخوارزميات الذكية التي تدعمه.

ويتيح CBD Investr للعملاء الاستثمار في محافظ متنوعة عالمياً من الأسهم والسندات وفئات الأصول الأخرى باستخدام صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة (ETFs). ويتم تصميم هذه المحافظ بناءً على أهداف العميل المالية، ومدى تقبلهم للمخاطرة، والأفق الزمني للاستثمار، حيث تتم مراقبة المحافظ الاستثمارية بشكل دوري وتعديلها حسب ظروف السوق المتغيرة لتقديم أفضل أداء ممكن على المدى الطويل.

ويمكن للعملاء البدء في الاستثمار خلال دقائق معدودة من خلال تنزيل تطبيق CBD Investr، والتسجيل باستخدام الهوية الإماراتية الخاصة بهم، ثم الإجابة على بضعة أسئلة لتقييم مدى تقبل العميل للمخاطر، وتزويد العميل بخطة استثمار مصممة خصيصاً له. علاوة على هذا، فإن العميل لا يحتاج إلى حساب مصرفي في بنك دبي التجاري لتمويل محفظته الاستثمارية، حيث يمكنه تحويل الأموال من أي حساب مصرفي في الدولة. كما يمكن للعملاء البدء في الاستثمار بمبلغ 500 دولار فقط والسحب في أي وقت دون أي رسوم.

وتعليقاً على إطلاق تطبيق CBD Investr، صرح الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، قائلاً: "شكلت التقنيات الرقمية طفرة في القطاع المصرفي، وهي في صدارة أولويات بنك دبي التجاري ليكون بنكاً "رقمياً بالكامل" حيث نؤمن بأن مستقبل المصرفية الرقمية سيكون في قطاع الاستثمار مما سيمكننا من توفير خطط استثمار على مستوى عالمي لجميع الأفراد وفي جميع أنحاء المنطقة. يسعدنا إطلاق تطبيق CBD Investr، وهو تطبيق مبتكر يستخدم التقنيات المتطورة لتقديم حلول استثمارية على مستوى عالمي، لمساعدة العملاء على تنمية ثرواتهم بطريقة مريحة وأكثر شفافية وبأسعار معقولة ".

وأضاف مارك زانيلي، المدير العام للخزينة وإدارة الأصول والأسواق العالمية في بنك دبي التجاري: "يعد تطبيق CBD Investr الجيل التالي من خدمات الاستثمار والذي يوفر خدمات الأسواق المالية لمجموعة واسعة من المستثمرين. الاستثمار من أجل المستقبل هو ما يبحث عنه الجميع ومع مبلغ استثمار منخفض يبلغ 500 دولار، يتيح هذا المنتج للأفراد البدء في الاستثمار من أجل مستقبلهم في وقت مبكر جداً من حياتهم المهنية."

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