غرافيك.. الإنتاج الزراعي في دبي ينمو 226% خلال 2019

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي / غرافيك: محمد داود

وصل إجمالي كمية الخضراوات المنتجة في دبي خلال عام 2019 إلى نحو 27 ألفاً و390 طناً، مقابل 8391 طناً في العام السابق عليه، بنسبة نمو بلغت 226.4%، وذلك وفقاً لبيانات حديثة نشرها مركز دبي للإحصاء.

وتشمل البيانات، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، المزارع المسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة فقط، وعددها 434 مزرعة، وهي بيانات تقديرية تم رصدها بناء على ما تم حصره من قبل المرشدين الزراعيين الميدانيين، ويستغرق إعداد هذه البيانات وقتاً أطول وفقاً لمواسم الزراعة والحصاد.

نمو المحاصيل

ووفقاً للبيانات، فقد تصدرت الطماطم قائمة المحصولات الزراعية من حيث الكمية، مسجلة 6297 طناً خلال عام 2019 مقابل 3145 طناً في العام السابق، بنسبة نمو جاوزت 100%، تلاها محصول الملفوف مسجلاً 4082 طناً مقابل 319 طناً بنسبة نمو جاوزت 1179%.

وحلّ محصول الخيار في المركز الثالث مسجلاً 2946 طناً مقابل نحو 1657 طناً في العام السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو 77.8%، تلاه محصول الكوسا الذي سجل 2793 طناً مقابل نحو 902 طن بنسبة نمو جاوزت 209%، فيما وصلت كمية محصول الباذنجان نحو 2333 طناً مقابل 1015 طناً بنمو نسبته نحو 130%.

وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات خلال عام 2019 نحو 7528 دونماً، مقابل نحو 1952 دونماً في العام السابق عليه، بنسبة نمو 285.6%.

الفواكه والنخيل

إلى ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج أشجار الفواكه في إمارة دبي إلى 17 ألفاً و664 طناً في عام 2019، مقارنة بـ17 ألفاً و171 طناً في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 2.87%. وسجلت أشجار النخيل 15 ألفاً و172 طناً مقابل 13 ألفاً و88 طناً في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 16%.

كما كشفت البيانات أن الثروة الحيوانية في إمارة دبي شهدت نمواً ملحوظاً، إذ وصل عدد رؤوس الماشية إلى 200 ألف و879 رأساً في عام 2019، مقابل 176 ألفاً و550 رأساً في العام السابق، بارتفاع نسبته 13.7%.

للإطلاع على إجمالي كمية الخضراوات والفواكة المنتجة في دبي خلال عام 2019، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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