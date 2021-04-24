رائدة أعمال إماراتية تضيف لمساتها الفنية إلى «يقين آرت»

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

يعتمد المشروع الناشئ «يقين آرت» للرسم والحرف اليدوية، الذي أطلقته رائدة الأعمال الإماراتية، يقين أحمد الهاشمي، على تزيين وإضافة لمساتها الفنية الخاصة على الأشياء والمستلزمات التي تستخدم بشكل يومي، مثل الحقائب، وحافظات الهواتف، والألواح الخشبية، والأطباق، وغيرها، وذلك من خلال استخدام مادة «الريزن»، وألوان «الأكريليك».

ويأتي المشروع ضمن رخصة «تاجر» التي تصدرها اقتصادية دبي، وتُعنى بترخيص المشروعات الحرة التي تُمارس من محل الإقامة في إمارة دبي، والمشروعات التي تدار عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف الرخصة إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

موهبة

وقالت الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»: «أنا خريجة جامعة الإمارات، وتخصصي نظم المعلومات الجغرافية، وإلى جانبه اخترت الفنون الجميلة كتخصص فرعي لتنمية موهبتي».

وأضافت أن دولة الإمارات تحث أبناءها دائماً على المضي قدماً، مهما كانت طموحاتهم ومجال عملهم، حيث تدعم وتشجع الجميع، مشيرة إلى أنها فكّرت في تأسيس مشروعها الخاص عند اقتراب موعد تخرجها في الجامعة، لحبها وشغفها بالفن الذي لازمها منذ الصغر.

بداية المشروع

وذكرت الهاشمي، أنها أرادت شغل جزء من وقتها في ما يستهويها من فن، ورسم، وأعمال يدوية، تشكل جزءاً كبيراً من شخصيتها، قائلة: «بدأت رحلة مشروعي عام 2019، الذي تضمن الكثير من البحث وتجميع المعلومات الكافية لما قد أحتاجه مستقبلاً، لكن البداية الحقيقة كانت بعد التخرج، حيث تفرغت تماماً لتطوير فكرة مشروعي لتصبح واقعاً في نهاية العام الماضي».

وأوضحت أن هدفها الأساسي من بدء مشروع «يقين آرت» للرسم والحرف اليدوية، هو مشاركة الآخرين شغفها بالأعمال الفنية واليدوية، ولإضافة أعمال ومنتجات إماراتية للسوق تحمل بصمتها.

الرخصة

وبالنسبة لحصولها على رخصة المشروع، قالت الهاشمي: «من خلال حضوري ورشات عمل عدة للتجارة الإلكترونية في جامعة الإمارات، ذكر المحاضر أنواع الرخص التجارية وطرق الحصول عليها، وكانت رخصة (تاجر) من ضمن أفضل توصياته، لسهولة الحصول عليها وسعرها المناسب».

وأكدت أن خطوات التقديم على رخصة «تاجر» تتميز بسهولتها وسرعة الحصول على الرخصة، حيث ساعدها ذلك على بدء مشروعها بشكل أسرع، كما أنه سهل عليها التعامل مع جهات وشركات أخرى.

كما أكدت أن وجودها على منصات التواصل الاجتماعي، مثل حساب «إنستغرام @ yaqeenart»، أسهم في الوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة من جميع إمارات الدولة وحتى خارجها، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي.

إصدار 11.8 ألف رخصة «تاجر»

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 11 ألفاً و834 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة عام 2017 وحتى 14 أبريل الجاري.

ويتم الحصول على رخصة «تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (Invest.dubai.ae)، واتباع الخطوات المطلوبة.

وتضم مميزات الحصول على الرخصة كلاً من: تقديم الاستشارات اللازمة لممارسة المشروعات، والحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي للأنشطة التجارية، فضلاً عن الاستفادة من التسهيلات البنكية، والحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق (www.dubaitrade.ae)، إضافة إلى إصدار بطاقة المنشأة، وتوظيف ثلاثة موظفين إذا كان صاحب الرخصة من مواطني دولة الإمارات، إلى جانب التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش عمل، وعرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء).

• المشروع يأتي ضمن رخصة «تاجر» التي تصدرها اقتصادية دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news