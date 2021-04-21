دبي للاستثمار تستحوذ على أسهم في الوطنية للتأمينات العامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي وإحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن تنفيذ صفقة مباشرة استحوذت بموجبها على 21.53% من أسهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة من بنك الإمارات دبي الوطني.

وبعد تنفيذ الصفقة المباشرة، وصلت الملكية الإجمالية لدبي للاستثمار في الشركة الوطنية للتأمينات العامة إلى 29.99% من رأس المال المصدر للشركة. وتولت شركة المال كابيتال، وهي شركة استثمارية متنوعة الأعمال تابعة لدبي للاستثمار ومرخصة من المصرف المركزي الإماراتي وخاضعة لقوانينه التنظيمية، مسؤولية المستشار المالي للصفقة.

تندرج هذه الصفقة في إطار التوسع التجاري الذي تستهدفه دبي للاستثمار ضمن قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما تهدف إلى تعزيز سمعة الإمارة بوصفها مقصداً مهماً في مجال التأمين.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: "تؤكد هذه الصفقة على الاهتمام الكبير الذي توليه دبي للاستثمار تجاه الاستثمارات الاستراتيجية التي تساهم في دخول الشركة لقطاعات تجارية جديدة، لا سيما قطاع التأمين الإماراتي الذي استفاد من استقرار السوق وسلامة الأطر التنظيمية، مما جعله قطاعاً ملائماً للأعمال وقادراً على التطور".

وأضاف: "يسرنا أن نبدأ فصلاً جديداً في مسيرة نمونا المستمرة من خلال إضافة الشركة الوطنية للتأمينات العامة إلى مجموعة شركاتنا وأعمالنا، فهي شركة تحظى بمكانة رائدة في سوق التأمين في الدولة، ولها دوره مهم باعتبارها شركة وطنية معتمدة ومتكاملة، وهذا ما يجعلنا على ثقة تامة بقدرة هذه الشراكة على إضافة مجموعة جديدة من المزايا للعملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة على حد سواء. نتطلع إلى تكريس خبرتنا المشتركة للارتقاء بسمعة الشركة الوطنية للتأمينات العامة لتكون إحدى شركات التأمين الرائدة على مستوى المنطقة".

يذكر أن الشركة الوطنية للتأمينات العامة استطاعت على مدار أربعين عاماً كسب ثقة عملائها كشركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي. وتختص الشركة في تغطيات التأمين والمطالبات التأمينية تدعمها شركات إعادة التأمين العالمية الرائدة وما تتمتع من قدرات فنية ومعرفة عميقة في مجالات التأمين المختلفة. تتضمن محفظة الشركة المتنوعة منتجات وحلول تأمينية للأفراد والشركات مثل التأمين على المركبات، والتأمين الصحي، وتأمين السفر، والتأمين على المنازل، والتأمين ضد الحوادث الشخصية، والتأمين على الحياة، والتأمين الصحي للمجموعات، وتأمين أسطول المركبات، والتأمين على الممتلكات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، والتأمين الائتماني، والتأمين على الطاقة، وتأمين المسؤوليات، والتأمين ضد الحوادث العامة، وغيرها.

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