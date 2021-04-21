طيران الإمارات ترغب في وضوح أكبر من "بوينغ" بشأن الإطار الزمني لطائرات "777 إكس"

المصدر: دبي - رويترز

قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، في منتدى عبر الإنترنت اليوم، إن "طيران الإمارات، ترغب في وضوح أكبر من (بوينغ) بشأن موعد تسلمها طائرات (777 إكس)".

وتطور "بوينغ" الطائرة عريضة البدن، بهدف إطلاقها في أواخر 2023، بعد ثلاث سنوات بالفعل من الموعد المزمع.

وأضاف، إنه "يرغب في إجراء محادثة جدية مع (بوينغ) بشأن الطائرة خلال الأشهر المقبلة"، مؤكدا إنه "يرغب في وضع طيران الإمارات على مسار للمستقبل قبل تقاعده".

وأبلغ كلارك، الذي كان سيتقاعد العام الماضي، منتدى للطيران عبر الإنترنت، ضمن مهرجان الطيران العالمي، أنه لا يعرف متى سيترك شركة طيران الإمارات.

وأشار الى إنه يتوقع طلبا على السفر بدرجة رجال الأعمال عقب "كوفيد 19"، حتى إذا انخفضت سفريات الشركات، كما يتوقع استمرار ارتفاع معدلات الشحن طالما استمرت الجائحة.

وقال كلارك، إنه "يدرس تحويل المزيد من طائرات الركاب (بوينغ 777) إلى طائرات شحن".

وأكد أن طيران الإمارات وضعها جيد لمدة 6-8 أشهر أخرى من حيث السيولة، وإن لديها سيولة كافية قادمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news