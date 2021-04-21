«أراضي دبي»: 52 مليار درهم مبيعات 32.27 ألف فيلا وشقة خلال 2020

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن قطاعي الشقق والفلل سجّلا أداءً جيداً خلال عام 2020، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، مشيرة إلى تسجيل بيع 32 ألفاً و276 شقة سكنية وفيلا بقيمة 52 مليار درهم.

وفصّلت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» عن تسجيل قطاع الشقق السكنية بيع 25 ألفاً و423 وحدة سكنية بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.17 مليار درهم، فيما شهد قطاع الفلل بيع 6853 فيلا بقيمة إجمالية جاوزت 19.87 مليار درهم.

ووفقاً لـ«أراضي دبي»، فقد تصدّرت الوحدات العقارية من فئة غرفة نوم واحدة قائمة الوحدات الأكثر مبيعاً خلال عام 2020، مسجلة 8940 وحدة، تليها الوحدات السكنية من فئة «استوديو» التي سجلت 7117 وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات من فئة غرفتين 5904 وحدات، والمكونة من ثلاث غرف 2027 وحدة.

بدورها، تصدّرت منطقة «مرسى دبي» قائمة المناطق الأكثر مبيعاً للوحدات العقارية خلال عام 2020، تليها منطقة «الثنية الخامسة»، ثم مناطق «برج خليفة»، و«ورسان الأولى»، و«البرشاء جنوب الرابعة»، على التوالي.

إلى ذلك، أنجزت «أراضي دبي» ما يزيد على مليون و400 ألف خدمة رقمية لمتعامليها خلال عام 2020، عبر قنواتها الذكية، المتمثلة بالموقع الإلكتروني للدائرة، وتطبيق «دبي ريست».

وأشارت الدائرة إلى أن عدد العقود الإيجارية المسجلة خلال عام 2020 وصل إلى 518 ألفاً و535 عقداً إيجارياً.

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