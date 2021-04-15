5.7 ملايين مسافر عبر مطار الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال مارس الماضي، وصل إلى مليونين و28 ألفاً و386 مسافراً، مقارنة بـ مليون و670 ألفاً و344 مسافراً، في فبراير السابق عليه، وبنسبة نمو بلغت نحو 21.5%.

ووفقاً لبيانات للهيئة، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، وصل إجمالي أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5 ملايين و744 ألفاً و732 مسافراً.

ووصل حجم الشحنات الجوية عبر مطار دبي الدولي في مارس 2021 إلى 197 ألفاً و158 طناً مقابل 159 ألفاً و654 طناً، في فبراير السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 23.5%، في ما وصل إجمالي كميات الشحن الجوي خلال الربع الأول عبر "دبي الدولي" إلى 523 ألفاً و242 طناً.

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