"فيتش" تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات

المصدر: رويترز

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن أن فرع "فيتش ريتنجز" المحدودة في دبي، حصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، يسري من السادس من أبريل 2021.

وتغطي موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع تقديم تصنيفات ائتمانية للكيانات "في الداخل" المدرجة في بورصات الإمارات التي تنظم الهيئة عملها. يشمل هذا، الكيانات المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

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